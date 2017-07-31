ИГ взяло ответственность за взрывы у посольства Ирака в Кабуле

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Deutsche Welle
понедельник, 31 июля 2017 г. 13:45
Перед диппредставительством Ирака в Кабуле прогремели два взрыва. По данным местных СМИ, вооруженные люди пытались проникнуть в здание посольства. Количество пострадавших неизвестно.
© AFP / Scanpix

У здания посольства Ирака в столице Афганистана Кабуле в понедельник, 31 июля, взорвался заминированный автомобиль, вскоре после этого прогремел второй взрыв. В районе происшествия были также слышны звуки стрельбы, сообщает агентство AP со ссылкой на афганские правоохранительные органы.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, полиция оцепила район взрыва и проводит эвакуацию мирных жителей. Агентство Reuters сообщило, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики исламистской группировки "Исламское государство".

По данным местных СМИ, у входа в посольство подорвал себя террорист-смертник, еще несколько пытались проникнуть в здание.

Deutsche Welle
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