ИГ взяло ответственность за взрывы у посольства Ирака в Кабуле

Перед диппредставительством Ирака в Кабуле прогремели два взрыва. По данным местных СМИ, вооруженные люди пытались проникнуть в здание посольства. Количество пострадавших неизвестно.

У здания посольства Ирака в столице Афганистана Кабуле в понедельник, 31 июля, взорвался заминированный автомобиль, вскоре после этого прогремел второй взрыв. В районе происшествия были также слышны звуки стрельбы, сообщает агентство AP со ссылкой на афганские правоохранительные органы.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, полиция оцепила район взрыва и проводит эвакуацию мирных жителей. Агентство Reuters сообщило, что ответственность за взрыв взяли на себя боевики исламистской группировки "Исламское государство".

По данным местных СМИ, у входа в посольство подорвал себя террорист-смертник, еще несколько пытались проникнуть в здание.