ИГ взяло ответственность за нападение на ярмарку в Берлине

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bbcrussian.com
вторник, 20 декабря 2016 г. 22:31
Экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию, взяла на себя ответственность за нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, совершенное 19 декабря и признанное властями Германии терактом.
After the Nice style terrorist attack in Berlin
© Reuters/ Scanpix

Соответствующее сообщение опубликовано на связанном с джихадистами интернет-ресурсе. Исполнителя преступления в сообщении называют "солдатом ИГ", откликнувшимся на призыв нападать на жителей стран, входящих в антиджихадистскую коалицию под руководством США.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло вечером 19 декабря. Неизвестный на угнанном грузовике врезался в толпу, в результате чего 12 человек погибли и 48 получили ранения, в том числе тяжелые.

В кабине грузовика нашли застреленного мужчину - он оказался родственником владельца машины, зарегистрированной в Польше. Непосредственный исполнитель преступления угнал грузовик, а сразу после наезда на людей скрылся.

Первоначально немецкая полиция сообщала, что мужчину, который мог быть за рулем грузовика, удалось задержать. Однако к вечеру 20 декабря подозреваемого отпустили, убедившись, что он не имеет отношения к случившемуся.

Поиск истинного исполнителя преступления продолжается. Немецкая полиция предупреждает, что он может быть вооружен и опасен. Также правоохранительные органы не исключают, что подозреваемый планирует новые нападения.

Реагируя на заявление "Исламского государства", министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сказал, что следствие "работает по нескольким направлениям". "Наши спецслужбы работают не покладая рук и не остановятся до тех пор, порка исполнитель или исполнители не будут арестованы", - подчеркнул де Мезьер.

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