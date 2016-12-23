ИГ обнародовало видео сожжения двух турецких военнослужащих

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Deutsche Welle
пятница, 23 декабря 2016 г. 18:00
Видеоролик со сценой сожжения заживо двух человек, называющих себя турецкими военнослужащими, распространило "Исламское государство". Независимые источники не подтверждают достоверность событий, происходящих на видео.
Islamo Valstybė
© AP/Scanpix nuotr.

Террористическая группировка "Исламское государство" распространила видеоролик, на котором предположительно запечатлено сожжение заживо двух турецких военнослужащих. В 19-минутном ролике сначала показываются сцены боев и теракты, совершенные смертниками, после чего в кадре появляется бородатый джихадист, критикующий президента Турции Эрдогана и призывающий "сеять разрушение в Турции", передало в пятницу, 23 декабря, агентство AFP.

Затем в ролике показаны двое мужчин, сидящих в клетке и называющих себя турецкими солдатами. Их выводят из клетки и сжигают заживо. Ролик был распространен в четверг, 22 декабря. Независимые источники не подтверждают достоверность событий, происходящих на видео.

Анкара принимает меры

Сразу после распространения ролика, в ночь на пятницу, Турция блокировала работу социальных сетей, сообщает агентство dpa. Турция периодически ограничивает работу сайтов Twitter, Facebook и YouTube, чтобы помешать распространению определенной информации, отмечает агентство.

В ноябре представители турецких вооруженных сил заявили, что потеряли связь с двумя военнослужащими. В данный момент турецкие вооруженные силы и союзные группировки сирийских повстанцев вовлечены в кровопролитные столкновения у города Эль-Баб на севере Сирии. Только 21 декабря там погибли 16 и были ранены несколько десятков турецких солдат.

Кроме того, правозащитники обвиняют Анкару в гибели почти 90 мирных жителей в результате налетов турецкой авиации на Эль-Баб. Глава базирующегося в Великобритании сирийского Наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман сообщил, что 72 человека погибли от бомбардировок 22 декабря, еще 16 - на следующий день.

Deutsche Welle
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