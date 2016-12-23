ИГ обнародовало видео сожжения двух турецких военнослужащих

Видеоролик со сценой сожжения заживо двух человек, называющих себя турецкими военнослужащими, распространило "Исламское государство". Независимые источники не подтверждают достоверность событий, происходящих на видео.

Террористическая группировка "Исламское государство" распространила видеоролик, на котором предположительно запечатлено сожжение заживо двух турецких военнослужащих. В 19-минутном ролике сначала показываются сцены боев и теракты, совершенные смертниками, после чего в кадре появляется бородатый джихадист, критикующий президента Турции Эрдогана и призывающий "сеять разрушение в Турции", передало в пятницу, 23 декабря, агентство AFP.

Затем в ролике показаны двое мужчин, сидящих в клетке и называющих себя турецкими солдатами. Их выводят из клетки и сжигают заживо. Ролик был распространен в четверг, 22 декабря. Независимые источники не подтверждают достоверность событий, происходящих на видео.

Анкара принимает меры

Сразу после распространения ролика, в ночь на пятницу, Турция блокировала работу социальных сетей, сообщает агентство dpa. Турция периодически ограничивает работу сайтов Twitter, Facebook и YouTube, чтобы помешать распространению определенной информации, отмечает агентство.

В ноябре представители турецких вооруженных сил заявили, что потеряли связь с двумя военнослужащими. В данный момент турецкие вооруженные силы и союзные группировки сирийских повстанцев вовлечены в кровопролитные столкновения у города Эль-Баб на севере Сирии. Только 21 декабря там погибли 16 и были ранены несколько десятков турецких солдат.

Кроме того, правозащитники обвиняют Анкару в гибели почти 90 мирных жителей в результате налетов турецкой авиации на Эль-Баб. Глава базирующегося в Великобритании сирийского Наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман сообщил, что 72 человека погибли от бомбардировок 22 декабря, еще 16 - на следующий день.