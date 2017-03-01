И снова о "девочке Лизе": берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии

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Deutsche Welle
среда, 1 марта 2017 г. 09:15
Берлинская прокуратура предъявила обвинение 23-летнему мужчине, вступившему в сексуальную связь с 13-летней жительницей Берлина Лизой, оказавшейся в центре международного скандала в январе-феврале 2016 года. Тогда российские СМИ распространили информацию об изнасиловании девочки, происходящей из семьи российских немцев, беженцами, что впоследствии не подтвердилось.
© AFP/Scanpix

Об обвинении сообщили DW в пресс-службе берлинского Земельного суда по уголовным делам. По словам пресс-секретаря суда Лизы Яни (Lisa Jani), обвинение было предъявлено по статье "сексуальное насилие в отношении детей в особо тяжкой форме" (§176a). Несмотря на то, что прокуратура считает, что секс произошел по обоюдному согласию, Лиза на тот момент не достигла "возраста сексуального согласия" . В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием в отношении детей и преследуются законом.

Насилие произошло в октябре

Помимо обвинения в сексуальном насилии, мужчина обвиняется в изготовлении порнографии, поскольку он снимал секс с девочкой на видео.

Сексуальные действия происходили в октябре и ноябре 2015 года, подчеркнула Лиза Яни, и таким образом не связаны с эпизодом пропажи ребенка в январе 2016 года.

Международный скандал

В январе 2016 года главы внешнеполитических ведомств ФРГ и РФ обменялись заявлениями по поводу так называемого "дела девочки Лизы". Сначала Сергей Лавров упрекнул немецкие власти в попытке "политкорректно залакировать действительность". Затем Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что российский министр вмешивается во "внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее". Ситуацию удалось загладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.

Deutsche Welle
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И снова о "девочке Лизе": берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии (9)

И снова о девочке Лизе: берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии
Берлинская прокуратура предъявила обвинение 23-летнему мужчине, вступившему в сексуальную связь с 13-летней жительницей Берлина Лизой, оказавшейся в центре международного скандала в январе-феврале 2016 года. Тогда российские СМИ распространили информацию об изнасиловании девочки, происходящей из семьи российских немцев, беженцами, что впоследствии не подтвердилось.
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