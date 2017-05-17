HRW потребовала отменить блокировку российских соцсетей на Украине

В сообщении, размещенном на сайте организации, президента Украины Петра Порошенко призывают защитить свободу выражения мнения и распространения информации в стране.

По мнению HRW, для этого ему следует отменить решение о блокировке упомянутых соцсетей, а также российского поисковика "Яндекс" и ряда российских телеканалов.

"Это еще один пример того, как легко президент Порошенко предпринимает попытки безосновательно взять под контроль общественный дискурс на Украине", - заявила Таня Купер, отвечающая в HRW за украинское направление деятельности.

"Порошенко может пытаться оправдать свое последнее решение, но по факту это циничное, политически продуманное нападение на свободу распространения информации, напрямую влияющее на личную жизнь и работу миллионов украинцев", - добавила она.

Указ Порошенко о введении санкций в отношении российских граждан и компаний, среди прочего предусматривающих блокировку российских социальных сетей, официально вступил в силу в среду.

Согласно указу, интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", сайту холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и "Яндексу".

Также санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс", ТНТ и "Звезда".

Указом Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции - в него включены журналисты, депутаты Госдумы, военные и судьи. Всего в "черных списках" Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.