HRW обвинила Дамаск в систематическом применении химоружия

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Deutsche Welle
вторник, 2 мая 2017 г. 15:30
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила правительство в Дамаске в систематическом и широком применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения.
© AFP / Scanpix

Новые данные свидетельствуют о том, что сирийская армия за последние месяцы не менее четырех раз применяла химоружие - в декабре 2016, в марте 2017 и 4 апреля в Хан-Шейхуне, где жертвами газовой атаки стали как минимум 92 человека, говорится в докладе HRW, обнародованном во вторник, 2 мая.

В документе отмечается, что фотографии и видеозаписи обломков снарядов, разорвавшихся в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о применении в этом городе авиабомб советского производства, разработанных специально для доставки зарина.

Бомбы советского производства?

"Human Rights Watch исследовала десятки предоставленных местными жителями фотографий и видеозаписей воронки от первой бомбы. Местные жители полагают, что этот участок подвергся химическому воздействию, поскольку те, кто погиб, жили поблизости, а люди, приблизившиеся к нему, в том числе, первые спасатели, имели сильнейшие симптомы химического воздействия. На одной из первых фотографий воронки от взрыва, сделанной спасателями, видно вещество, напоминающее жидкость на асфальте. Это может свидетельствовать о применении бомбы с зарином, который имеет жидкую форму при комнатной температуре", - говорится в докладе HRW.

В документе также сообщается, что на фотографиях и видеозаписях воронки видны два обломка примененного химического снаряда: покореженный тонкий металлический обломок с зеленой краской и более мелкий металлический объект круглой формы. "Зеленая окраска широко используется на боеприпасах фабричного производства для их идентификации как химических. К примеру, боеприпас KhAB-250 - одна из двух советских авиабомб, предназначенных специально для доставки зарина с боевого самолета, имеет две зеленые полосы. Что же касается объекта круглой формы, то он похож на крышку отверстия для ввода зарина в KhAB-250", - поясняется в докладе.

"Эти обломки, наряду с показаниями очевидцев и симптомами пострадавших, а также с заключением Франции, Турции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении зарина в ходе газовой атаки в Хан-Шейхуне, позволяют предположить, что сирийский самолет сбросил зариновую бомбу советского производства", - резюмируют авторы доклада HRW.

Deutsche Welle
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