По словам Ходорковского, речь идет о пяти возможностях: "дезинформации, коррупции, провокациях, убийстве и терроризме".

"Как далеко Кремль захочет зайти в ФРГ, трудно оценить", — сказал основатель общественного движения "Открытая Россия" в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Методы, которые российское руководство применяет во внешней политике, анализируются, в частности, организацией "Открытая Россия", основанной Ходорковским, отмечает издание. Экс-глава ЮКОСа "удивлен тем, какие усилия прикладывает Кремль", чтобы повлиять на обстановку в Германии.

В апреле Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило об опасности кибератак со стороны российских хакеров перед выборами в бундестаг.

Наиболее вероятными объектами этих нападений могут стать МИД ФРГ, министерства финансов и экономики, посольства Германии за рубежом. Кроме того, киберпреступники могут предпринять попытки получить доступ к базе данных бундесвера и ведомству канцлера.