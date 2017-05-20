Хасан Роухани лидирует на выборах президента Ирана

bbcrussian.com
суббота, 20 мая 2017 г. 11:05
Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на прошедших 19 мая выборах главы страны, сообщили в министерстве внутренних дел.
Hassanas Rouhanis
© AFP/Scanpix

После обработки почти 26 млн бюллетеней, Роухани получил 14,6 млн голосов, а его главный соперник, 56-летний Эбрахим Раиси - консервативный священнослужитель, который, как считается, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - 10,1 млн голосов.

Раиси уже подал жалобы, заявив о нарушениях в ходе процесса голосования. В частности, он обвинил сторонников Роухани в пропаганде на избирательных участках, запрещенной законом о выборах.

Иранским властям пришлось продлить время работы избирательных участков на пять часов из-за высокой явки, которая в итоге составила около 70%.

Согласно данным министерства внутренних дел Ирана, на избирательных участках проголосовали более 40 млн человек.

Роухани был избран на первый президентский срок в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.

Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Эбрахим Раиси - консервативный священнослужитель и сеид, то есть тот, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. У него репутация человека, не готового идти на компромиссы.

Президент является высшим выборным должностным лицом в Иране и главой исполнительной власти. Однако большей властью обладает Верховный лидер Ирана, под контролем которого находятся вооруженные силы, судебная система, государственное телевидение и другие ключевые правительственные организации.

Верховный лидер также определяет и внешнюю политику страны.

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