Хакеры взломали хакерский форум

Взлом хакерского форума – весьма постыдное явление для его владельцев и пользователей, и этой сомнительной "славы" не избежал форум Darkode, пишет Motherboard.

Сообщается, что этот форум, начавший работу в конце прошлого года, подражал одноименной площадке по обсуждению и продаже вредоносного ПО, которая была закрыта ФБР в 2015 году. Новый Darkode был запущен небольшой группой хакеров, однако почти сразу после запуска другие хакеры успешно атаковали его, похитив данные пользователей, включая имена, адреса электронной почты, IP-адреса, а также хешированные пароли.

"Дорогие фейковые подражатели Darkode, мы завладели вашим форумом, а у ваших админов ужасная система безопасности", – говорится в сообщении, размещенном злоумышленниками на форуме. При этом хакеры удалили с площадки все оставленные ранее сообщения.

Взлом форума может иметь последствия для пользователей площадки, которые были замешаны в киберпреступлениях, поскольку сведения из базы могут быть использованы спецслужбами.

Как напоминает TJ, для прекращения работы оригинального Darkode ФБР пришлось организовать целую облаву на организаторов портала. Тогда были арестованы 28 человек, связанных с Darkode, включая 27-летнего администратора форума, известного как Mafi/Crim/Synthet!c.