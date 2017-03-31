Хакеры взломали Facebook президента Франции Франсуа Олланда

Фальшивое приглашение оставалось на официальной странице Олланда в течение часа, после чего было удалено.

Об организации подобного мероприятия ранее заявляли активисты движения "За отставку Франсуа Олланда". Однако представители движения отрицают причастность к взлому аккаунта президента.

В администрации французского президента инцидент пока не прокомментировали. Отмечается, что в 2011 году жертвой хакеров стал занимавший тогда пост президента Николя Саркози.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Франсуа Олланд отказался бороться за второй срок на посту главы государства.

По результатам последнего опроса общественного мнения независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует в обоих турах голосования. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Согласно данным опроса, в первом туре Макрон наберет 26% голосов. Второе место займет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен — с результатом 25,5%. Во втором туре Макрон победит Ле Пен с результатом 60 против 40%, следует из опроса.