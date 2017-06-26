Хакеры взломали 90 аккаунтов в британском парламенте

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bbcrussian.com
понедельник, 26 июня 2017 г. 12:29
До 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих британского парламента были взломаны во время кибератаки на британский парламент, совершенной в минувшую пятницу.
Parlamento rūmai ir Big Benas Londone
© AFP/Scanpix

Как сообщил пресс-секретарь парламента, пострадали менее 1% из 9000 пользователей парламентского сервера.

Из-за этой хакерской атаки в качестве меры предосторожности членам палаты общин, пэрам палаты лордов и сотрудникам Парламента отключили удаленный доступ к рабочей электронной почте.

Пресс-секретарь также отметил, что взлом электронной почты стал возможен из-за слишком простых паролей, которые не соответствовали рекомендациям парламентской компьютерной службы.

Сейчас проводится расследование с целью установить, попала ли какая-то информация в руки хакеров.

Обе палаты парламента в понедельник вновь приступят к работе.
Этот инцидент произошел месяц спустя после того, как 48 подразделений Национальной службы здравоохранения Британии подверглись кибератаке.

"Это предупреждение каждому"

"В последние дни мы видели сообщения о том, что даже пароли членов кабинета министров выставлены на продажу в интернете", - заявил министр международной торговли Великобритании Лиэм Фокс.

"Мы знаем, что наши государственные организации подвергаются атакам, так что нет ничего удивительного в попытке взломать парламентскую электронную почту", - добавил он.

"Это предупреждение каждому, будь они в парламенте или где-то еще, что им необходимо принимать все возможные меры для обеспечения своей собственной кибербезопасности", - сказал министр.

О кибератаке сообщил в "Твиттере" либерал-демократ лорд Ренард, попросив посылать ему экстренные сообщения не электронной почтой, а СМС.

Центр национальной кибербезопасности и Национальное агентство по борьбе с преступностью начали расследование этого инцидента.

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