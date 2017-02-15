Хакер Глазастиков: кто такой, в чем провинился и чем занимается в Эстонии

Delfi подготовил подборку фактов: кто такой — бежавший в Эстонию хакер из группировки "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков, чем успел прославиться и чем собирается у нас заниматься.

Что произошло?

В конце января стало известно о задержании начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова, сотрудника ”Лаборатории Касперского” Руслана Стоянова и еще двух человек. Позже выяснилось, что двое последних — участники хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и Константин Тепляков. Российские правоохранительные органы подозревают их в государственной измене, в незаконном доступе к компьютерной информации и передаче секретных данных американцам. Еще один хакер бежал в Эстонию. На данный момент СМИ неизвестно, сколько всего людей были задействованы в группировке.

Что они сделали?

Согласно материалам дела, хакеры группы ”Анонимный интернационал”, известные также как "Шалтай-Болтай", публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников в 2014-2016 годах.

Когда за них взялись власти?

"Шалтай-Болтай" в августе 2015 года опубликовал открытое письмо на имя начальника департамента военной контрразведки РФ генерал-полковника Безверхнего. Критика Министерства обороны РФ в избыточно ироничной форме, как говорят, расстроила и рассердила министра Сергея Шойгу, который дал команду разобраться с анонимами из cети.

Один из хакеров бежал в Эстонию. Кто он?

Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии. Где точно — неизвестно.

Зачем он обнародовал свое имя?

Как сообщил 8 февраля корреспонденту ”Фонтанки” сам Глазастиков, он принял это решение, так как, во-первых, уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам, а во-вторых, он собирается в ближайшие дни обратиться к эстонским властям с запросом о предоставлении политического убежища.

Что Глазастиков пишет о себе в сецсетях?

В социальной сети Facebook место работы указано в прошедшем времени: работал в компании I-Free менеджером по рекламе. Компания зарегистрирована в Великобритании. В 2014 году i-Free заняла шестое место в рейтинге Forbes, куда вошли крупнейшие российские компании, большая часть бизнеса которых построена в Интернете. Последняя запись на стене — от 16 июня 2016 года: хакер подписал петицию против переименования моста в Санкт-Петербурге в честь Кадырова.

Глазастиков также указал у себя в профиле в качестве открытой информации, что получал высшее образование в Батумском государственном университете имени Шота Руставели (Батуми, Грузия — прим. ред.). В графе ”семейное положение” значится ”Без пары”.

На его страничке также имеется информация, что он дважды ранее посещал Ида-Вирумаа: в ноябре 2012 года — Ору, в феврале 2013 года — Конью.

Если верить ”лайкам”, любит слушать Юлию Волкову из популярной в 2000-х поп-группы ”Тату”, The Prodigy, The Doors и Элвиса Пресли. Любит Конан Дойля, Эмиля Золя, Владимира Набокова и Стефана Цвейга.

Подписан на много групп, посвященных Черногории.

В соцсети ”Мой круг” в качестве места работы Глазастиков отметил компанию Panasonic. Если верить предоставленной информации, там он трудился супервайзером.

Что он успел сделать в Эстонии?

1. Написал письмо Ильвесу

Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи в получении политического убежища. Ильвес пока не ответил.

2. Дал интервью Собчак

Александр Глазастиков 8 февраля дал в Таллинне Ксении Собчак интервью. Он рассказал о методах, которые использовались для взлома электронной почты высокопоставленных чиновников.

3. Дал интервью ETV+

12 февраля портал rus.err.ee опубликовал видеоинтервью с беглым хакером. В частности, в нем шла речь и о переписке Суркова, из которой стало ясно, что Россия ведет работу по дестабилизации ситуации на Украине. На вопрос журналиста, не попадалось ли Глазастикову нечто подобное в отношении Эстонии, хакер ответил: "Я думаю, что такая деятельность, безусловно, ведется. Просто не очень понятно, с каким размахом, и кто ею занимается. Но за время работы проекта таких данных прямых мною получено не было".

Его планы на будущее?

Остаться в Прибалтике, просить политического убежища.

Что с другими членами?

Коллеги Глазастикова по "Анонимному интернационалу" ожидают суда в следственном изоляторе Лефортово. Правоохранительными органами арестованы Владимир Аникеев и два его вероятных подельника, Константин Тепляков и Александр Филинов.

Сколько денег они заработали?

По оценке Глазастикова, с 2014 года группировка заработала около двух миллионов долларов.

А лично Глазастиков — сколько?

По данным СМИ, около 100 тысяч долларов.