Гуру-насильник в Индии получил 10 лет тюрьмы

50-летний гуру не присутствовал в суде на оглашении приговора. Ведущий его дело судья в целях безопасности сам приехал в тюрьму Рохтак, где содержится Сингх, и зачитал приговор там.
Для предотвращения возможных беспорядков в города на севере Индии были стянуты военизированные подразделения. В штатах Харьяна и Пенджаб продолжает действовать комендантский час, в Дели также сохраняется повышенный уровень тревоги.
Полиция получила приказ открывать огонь без предупреждения в случае необходимости.
Беспрецедентные меры безопасности были введены после пятничных столкновений в городе Панчкула (штат Харьяна), где проходило слушание дела Сингха.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы, к обеспечению порядка также подключилась армия. В результате беспорядков погибли 38 человек, более 2,5 тысяч были арестованы.
Кто такой Гурмит Рам Рахим Сингх?
Духовный учитель и глава религиозной общины "Дера сача сауда", у которой порядка 60 млн последователей по всему миру
В 23 года возглавил общину, которая себя называет некоммерческой социальной благотоворительной и духовной организацией
Выступает на рок-концертах, снимается в фильмах, владеет собственным брендом, производящим продукты питания
Известен как "отец-рок-звезда" и "гуру мишуры" (из-за яркой одежды)
Его обвиняли в высмеивании известных духовных лидеров сикхов и индусов
В отношении него проводились расследования по обвинению в убийстве и применении насилия, сам он отвергает все обвинения в свой адрес
Его обвинили в том, что он убеждал своих последователей пройти процедуру кастрации, чтобы "быть ближе к богу"
Сингху, который был признан виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, входивших в возглавляемую им религиозную общину, грозило пожизненное заключение.
Тюрьма Рохтак в последние дни превратилась в неприступную крепость - оцепление вокруг нее действует в радиусе полутора километров. В районе тюрьмы также размещены дополнительные наряды полиции, военные патрули, а дороги перекрыты баррикадами из автомобильных шин.
Усиленные меры безопасности действуют также вокруг штаб-квартиры общины Сингха в Сирсе (штат Харьяна), которая представляет собой огромный поселок со школой, больницей и кинотеатром.
В минувшие выходные власти начали вывозить оттуда членов общины, однако на территории продолжают оставаться десятки тысяч человек. Подходы к штаб-квартире заблокированы сотрудниками полиции и военными.
На территории штата Харьяна также продолжает действовать запрет не пользование мобильным интернетом.
В радиообращении к нации премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что взволнован волной насилия, которая достигла даже столицы страны Дели. "Насилие неприемлемо в любой форме", - сказал Моди.
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