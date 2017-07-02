Guardian: 60% британцев хотят сохранить права граждан ЕС

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bbcrussian.com
воскресенье, 2 июля 2017 г. 10:16
Шесть из десяти британцев хотели бы сохранить неограниченное право на проживание и работу в странах ЕС после "брексита", утверждает леволиберальная газета Guardian со ссылкой на опрос, проведенный Лондонской высшей школой экономики.
London
© AFP / Scanpix

Среди лиц в возрасте 18-24 лет число сторонников свободы выбора места жительства достигает 85%, среди лондонцев 80%.

Часть респондентов выразила готовность платить за эту привилегию сумму, равную британскому взносу в бюджет Евросоюза в расчете на душу населения, заявил Guardian профессор политических наук ЛШЭ Майкл Брутер.

По данным того же ис следования, лишь 10% поддерживают идею лишить проживающих в Британии граждан ЕС возможности голосовать на местных выборах, тогда как 73% выступают за сохранение статус-кво. 48% полагают, что европейцы - резиденты Соединенного Королевства могли бы участвовать и в парламентских выборах.

Guardian не сообщает количества участников и времени проведения опроса.

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