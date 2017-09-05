По его словам, министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии.
Он добавил, грузинская прокуратура гарантировала Киеву, что Саакашвили не будут преследовать по политическим мотивам и не выдадут третьему государству без согласия Украины.
Петухов также рассказал, что в Грузии Саакашвили выступает в качестве обвиняемого по четырем делам.
Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что вернется на Украину 10 сентября. «Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска „Краковец“», — рассказал политик.
В конце июля Саакашвили лишили украинского гражданства по указу президента страны Петра Порошенко. В миграционной службе это объяснили тем, что бывший губернатор Одесской области указал ложные данные в анкете о том, что не находится под следствием.
В ответ Саакашвили заявил, что против него не возбуждали ни одного нового дела в Грузии после того, как он получил украинское гражданство, а инициированные ранее дела были сфабрикованы.
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