Греция просит ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами

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Deutsche Welle
среда, 16 августа 2017 г. 09:02
Греция во вторник, 15 августа, обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров. Как сообщила представитель пожарной охраны страны Ставрула Маллири, Кипр направил 60 человек и шесть пожарных машин.
© AFP / Scanpix

Франция отказала в помощи, поскольку вынуждена бороться с пожарами на средиземноморском побережье и на острове Корсика.

Начиная с 13 августа, в Греции появилось 146 новых очагов возгораний. Самые крупные пожары бушуют севернее Афин, на полуострове Пелопоннес и на острове Закинтос.

Тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

Из-за продолжающегося финансового кризиса и связанных с ним мер экономии Греция в последние годы не смогла модернизировать самолеты, используемые для пожаротушения. В результате из 16 в исправном состоянии находятся только 4 самолета.

Deutsche Welle
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