Греция просит ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами

Франция отказала в помощи, поскольку вынуждена бороться с пожарами на средиземноморском побережье и на острове Корсика.

Начиная с 13 августа, в Греции появилось 146 новых очагов возгораний. Самые крупные пожары бушуют севернее Афин, на полуострове Пелопоннес и на острове Закинтос.

Тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

Из-за продолжающегося финансового кризиса и связанных с ним мер экономии Греция в последние годы не смогла модернизировать самолеты, используемые для пожаротушения. В результате из 16 в исправном состоянии находятся только 4 самолета.