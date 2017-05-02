Греция начнет переговоры с кредиторами о списании части долга

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Deutsche Welle
вторник, 2 мая 2017 г. 10:30
Греция и кредиторы согласовали новый пакет мер экономии, открывающий путь к выплате Афинам очередного транша финансовой помощи. Пенсии в Греции будут урезаны на 18 процентов.
© AP/Scanpix

Греция и кредиторы согласовали новый пакет мер жесткой экономии, открывающий путь к выплате очередного транша финансовой помощи этой стране. Об этом сообщил министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос во вторник, 2 мая, по итогам многодневного переговорного марафона. Кредиторы пока не подтвердили это сообщение.

По сообщению министерства финансов в Афинах, согласован пакет мер экономии на сумму почти в 3,6 млрд евро. В числе прочего, он предусматривает сокращение пенсий в Греции на 18 процентов с 1 января 2019 года. Минимальная сумма дохода, не облагаемая налогом, будет снижена с 8636 до 5681 евро.

Списание части долга Греции?

По словам Цакалотоса, достигнутое с кредиторами соглашение открывает путь к переговорам о списании части долга Греции. Он отметил, что это "предварительное техническое соглашение" будет предположительно одобрено на встрече министров финансов стран еврозоны 22 мая.

Глава финансового ведомства ФРГ Вольфганг Шойбле полагает, что Афины могут рассчитывать на выплату в мае очередного транша финансовой помощь.

Греция срочно нуждается в свежих деньгах, поскольку летом она должна перечислить кредиторам 7 млрд долларов в счет обслуживания кредитов и собственными силами ей не справиться. Долги Греции составляют около 300 млрд евро. С 2010 года она получает финансовую помощь от международных кредиторов - Еврокомиссии, Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году кредиторы согласовали с Афинами новый пакет финансовой помощи на общую сумму в 86 млрд евро.

Deutsche Welle
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