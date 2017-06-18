Греция блокировала резолюцию ЕС по правам человека в КНР

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Deutsche Welle
воскресенье, 18 июня 2017 г. 20:59
Афины отказались проголосовать за резолюцию, поскольку речь шла о "неконструктивной критике" Китая. Европейские партнеры, в свою очередь, критикуют греческих дипломатов.
Aleksis Cipras
© AP/Scanpix

Греция блокировала принятие совместной резолюции Евросоюза, содержавшей критику по ситуации с правами человека в КНР. Предполагалось, что резолюция будет представлена в Совете по правам человека ООН, однако страны-члены ЕС впервые не смогли достичь в этом вопросе единства, сообщает в воскресенье, 18 июня, Reuters.

По словам представителя греческой дипломатии, Афины отказались проголосовать за принятие резолюции, поскольку речь шла "о неконструктивной критике в отношении Китая", в то время как Евросоюзу следовало бы вести дискуссию с КНР вне рамок ООН.

По мнению европейских дипломатов, произошедшее отражает сложные взаимоотношения между КНР и ЕС, не находящих полного взаимопонимания по таким темам, как свободная торговля или защита климата. На исход голосования могло повлиять и то, что Китай является одним из наиболее масштабных инвесторов, вкладывающих деньги в экономику Греции, страдающей от затяжного кризиса.

Представители других стран ЕС остались недовольны действиями Греции, особенно после того, как европейские партнеры согласились выделить Афинам новый кредит. "Это недостойно, если выражаться мягко", - цитирует Reuters слова одного из европейских дипломатов, сказанные после голосования в Брюсселе.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что министры стран Еврогруппы договорились перечислить Греции новый кредит в 8,5 млрд евро. До июля Афинам необходимо получить 7 млрд евро, чтобы выплатить долги международным кредиторам. В противном случае Греции грозит банкротство.

Deutsche Welle
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