Греческий министр отказался участвовать в конференции на тему преступлений коммунизма в Таллине

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rus.delfi.ee
среда, 23 августа 2017 г. 11:30
Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался принимать участие в конференции на тему преступлений коммунизма, которая пойдет 23 августа в Таллине в рамках председательства Эстонии в ЕС, сообщает rus.DELFI.ee.
© AFP/Scanpix

Политик сослался на то, что суть и название конференции "Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе 21 века" несут в себе опасный политический посыл, который может возродить напряжение времен Холодной войны, противоречит базовым ценностям ЕС и не отражает позицию правительства и народа Греции. "Коммунизм и нацизм уравнивать нельзя ни в коем случае", — сказал он.

Решение Контониса подверглось острой критике и в самой Греции. Так, оппозиционная партия PASOK обвинила его в поверхностности заявления и предостерегла от раскола греческого общества, которое может произойти в результате дебатов на исторические темы. Член партии и бывший министр иностранных дел страны Эвангелос Венизелос назвал решение Контониса противоречащим общеевропейским принципам.

Отказ от участия подвергла критике и другая оппозиционная партия "Новая демократия", заявив, что, оправдывая коммунизм, правительство оскорбляет всех чтящих идеалы демократии греков.

Несмотря на то, что политики входящей в коалицию леворадикальной партии Syrzia единодушно поддерживают Контониса, внутри коалиции также возникла дискуссия. Так, высокопоставленный член партии Мария Яаннакакис в своем комментарии обвинила всех эстонцев в симпатии к нацизму, на что депутат Нина Кассимати отметила в соцсетях, что, хоть она сама и поддерживает решение министра, считает непозволительным оскорблять эстонцев от имени всех греков.

Примечательно, что как минимум две местные газеты посчитали новость об отказе от участия в конференции достойной первой полосы.

"Своим заявлением Контонис говорит эстонцам, что в 1945-м советская армия освободила их от фашизма. По сути Контонис и Syriza сравнивают ссылку Сталиным миллионов людей в Сибирь со школьной экскурсией", — написал колумнист Iefimerida Кристос Раптис.

rus.delfi.ee
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