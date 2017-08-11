Гражданина России осудили в Турции за подготовку теракта

23-летний Ренат Бакиев был задержан турецкими спецслужбами, которые обвинили его в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Следователи обнаружили переписку Бакиева с другими членами ИГ в Telegram. В ней шла речь о покупке беспилотника для осуществления атаки. Как сообщают турецкие СМИ, у россиянина был запасной план. Если бы сбить самолет не удалось, Бакиев планировал устроить теракт в "месте, где собираются высшие офицеры США".

Ранее посольство РФ в Анкаре заявило, что изучает информацию о задержании россиянина.