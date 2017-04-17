Граждане Турции поддержали поправки, наделяющие Эрдогана колоссальными полномочиями

Голосование по вопросу принятия поправок в конституцию Турции, которые усиливают власть действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, завершилось одобрением этой законодательной инициативы. В соответствии с предварительными результатами подсчета бюллетеней, озвученным ЦИК, сторонники внесения поправок победили с перевесом в 1,25 млн голосов.

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней 51,2% избирателей проголосовали "за", 48,8% - высказались против внесения поправок в основной закон страны, сообщает агентство Anadolu. Окончательные итоги будут озвучены не позже чем через 11-12 дней. Турецкая оппозиция уже объявила, что результат был достигнут за счет незаконных манипуляций правящего режима.

Эрдоган, как сообщает ТАСС, еще до окончания подсчета голосов поздравил с победой на референдуме премьер-министра Бинали Йылдырыма, главу Партии националистического движения Девлета Бахчели и председателя Партии великого единства Мустафу Дестиджи. Эти партии поддерживали инициативу введения поправок в основной закон страны.

Выступая перед своими сторонниками в Стамбуле, глава государства назвал грядущую реформу "самой важной в истории Турции" и выразил уверенность в том, что результаты референдума "сработают на благо страны", передает Reuters. По его словам, не все поправки, предлагавшиеся на референдуме, будут введены в силу сразу: некоторые из них внесут в конституцию только после следующих президентских выборов в ноябре 2019 года. При этом он добавил, что вопрос возвращения смертной казни будет обсуждаться в ближайшее время.

Итоги референдума прокомментировал и Йылдырым, возглавляющий правящую Партию справедливости и развития. "Турция открывает новую страницу в истории развития своей демократии", - заявил премьер-министр во время выступления в штаб-квартире партии в Анкаре.

По словам Йылдырыма, итоги голосования "стали лучшим ответом тем, кто стоял за попыткой госпереворота 15 июля 2016 года". "Наш народ сделал выбор, дал добро президентской системе. Наша страна снова показала, что не склонится ни перед какой угрозой. Кто хотел задавить Турцию, втоптать ее, проиграл сегодня", - подчеркнул политик, добавив, что властям предстоит еще много работы, в ходе которой они "будут защищать единство страны, несмотря на различия во взглядах".

Своего турецкого коллегу уже поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Оба лидера в телефонном разговоре выразили уверенность в том, что "дружественные и братские отношения между странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах". Отметим, что в сентябре 2016 года в Азербайджане произошел схожий референдум, по итогам которого была введена должность вице-президента страны. Этот пост заняла супруга главы государства Мехрибан Алиева.

В Евросоюзе приняли к сведению объявленные результаты референдума в Турции о поправках к конституции, заявили председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член ЕК по политике соседства Йоханнес Хан.

"Мы ожидаем оценки Международной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, в том числе что касается предполагаемых нарушений", - говорится в заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в ночь на понедельник в Брюсселе (цитата по "Интерфаксу"). По словам Юнкера, Могерини и Хана, конституционные поправки и особенно их практическая реализация "будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны - кандидата в члены Европейского союза и в качестве члена Совета Европы".

Между тем оппозиционная Народно-республиканская партия намерена требовать от Центризбиркома провести пересчет около 60% бюллетеней, заполненных избирателями. Зампред партии Эрдал Аксюнгер заявил, что власти занимались манипуляциями в свою пользу при подсчете голосов. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) также выразила намерение обратиться в ЦИК для пересчета голосов. "Репрессивные меры властей бросили тень на легитимность всего референдума. Сопредседатели нашей партии находятся в тюрьме, референдум прошел в условиях режима чрезвычайного положения", - подчеркнул пресс-секретарь ПДН Осман Байдемир.

В конституцию, принятую в 1982 году, предлагается сразу 18 изменений, главное из которых - введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Президент сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы, которые будут иметь силу законов. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года. Если Эрдоган победит на них, то сможет оставаться во главе государства до 2029 года.

Примечательно, что в новой конституции ограничены права военных: им будет запрещено принимать участие в выборах. Это решение - часть масштабной волны репрессий, ставшей реакцией на провалившуюся попытку путча.