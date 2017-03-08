Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Евросоюз без виз

 (13)
Телеканал "Дождь"
среда, 8 марта 2017 г. 13:57
Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать страны Евросоюза без виз. Об этом сообщает МИД страны.
Georgia
© AFP/Scanpix

Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. По регламенту, оно вступает в силу через 20 дней после публикации — то есть 28 марта.

Безвизовый режим даст возможность гражданам Грузии свободно путешествовать по странам Европы, говорится в заявлении МИД. Решение также способствует развитию туризма, деловых связей, студенческим программам и развитию партнерских отношений.

Ранее Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами Союза и Грузией. Гражданам Грузии разрешат находиться без виз в странах Евросоюза до 90 дней в течение периода в 180 дней. При этом решение не относится к Великобритании и Ирландии.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Италии 8 марта отметили забастовками против дискриминации и гендерного насилия (1)

В Италии 8 марта отметили забастовками против дискриминации и гендерного насилия
В Италии, где день 8 марта называется Festa Della Donna и считается днем борьбы за права женщин, проходят забастовки, марши и демонстрации против дискриминации и гендерного насилия. В итальянской столице Риме из-за протестов парализовано движение транспорта, сообщает La Reppublica.

WikiLeaks обнаружила названные в честь Путина серверы ЦРУ (1)

Vladimiras Putinas
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использует для прослушки пять серверов с названием "Карманный Путин". Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

Браконьеры убили носорога в зоопарке во Франции (1)

Baltasis raganosis
Во французском зоопарке браконьеры застрелили носорога - предположительно, это первый подобный инцидент в Европе.

Сын Ким Чен Нама записал видеообращение с подробностями о себе

Сын Ким Чен Нама записал видеообращение с подробностями о себе
Молодой человек, представившийся сыном Ким Чен Нама, опубликовал на Youtube видеобращение, в котором подтвердил смерть отца.

Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Евросоюз без виз (13)

Georgia
Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать страны Евросоюза без виз. Об этом сообщает МИД страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100