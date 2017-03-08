Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Евросоюз без виз

Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. По регламенту, оно вступает в силу через 20 дней после публикации — то есть 28 марта.

Безвизовый режим даст возможность гражданам Грузии свободно путешествовать по странам Европы, говорится в заявлении МИД. Решение также способствует развитию туризма, деловых связей, студенческим программам и развитию партнерских отношений.

Ранее Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами Союза и Грузией. Гражданам Грузии разрешат находиться без виз в странах Евросоюза до 90 дней в течение периода в 180 дней. При этом решение не относится к Великобритании и Ирландии.