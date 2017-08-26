Вернувшись из поездки в Россию, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что именно на этой стране лежит ответственность за мир в ряде регионов Земли. Россия "несет огромную ответственность за достижение мира", заявил он в пятницу, 25 августа, в эфире радио Ватикана.

Российские власти должны поставить интересы мира над всеми другими интересами, подчеркнул второй человек во властной иерархии Ватикана. Именно об этом он говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, по его словам, прошла "в позитивной, сердечной обстановке".

До поездки Паролин высказался за более тесное включение России в мировое сообщество. Госсекретарь выразил сожаление, что ныне в основном обращают внимание на различия между Западом и Россией, "как будто это два различных мира" со своими ценностями и правовыми нормами. Необходимо сближать кажущиеся противоположными полюса, чтобы добиться взаимного понимания, считает он.

За несколько проведенных в России дней Паролин побывал в Москве и Сочи, поговорил с Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым и патриархом Русской православной церкви Кириллом.