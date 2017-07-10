Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского полковника

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 10 июля 2017 г. 11:40
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Украинские пограничники задержали российского военнослужащего, которого «российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности Приднестровской молдавской республики», заявил в своем фейсбуке официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, это произошло около месяца назад.

«Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта)», — написал Слободян.

Слободян отметил, что при досмотре мужчины был обнаружен «потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей с РФ, орден „Красная звезда“, смартфон, флэш-носители информации».

По словам Слободяна, на флэш-картах был обнаружены фотографии командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики Моторолы и Гиви, фотографии с мест боевых действий в Донбассе, а также «методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий».

По версии украинских властей, задержанный — это «полковник РФ Гратов Валерий, 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать „заместителем министра госбезопасности“ ПМР».

Мужчину передали Службе безопасности Украины.

Телеканал "Дождь"
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