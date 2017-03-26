Госохрана Украины рассказала, как убийца следил за Вороненковым

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 14:10
Управление государственной охраны Украины выяснило, что убийца бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, застреленного 23 марта в Киеве, не поджидал свою жертву у гостиницы, как сообщалось ранее, а ездил за ней по городу.
Denisas Voronenkovas
© Vida Press

Глава управления Валерий Гелетей не исключил, что решение застрелить Вороненкова в центре города убийца принял спонтанно. "Возможно, спонтанное решение, вызванное тем, что Вороненков был только с одним охранником, побудило его к убийству", - сказал Гелетей.

Гелетей добавил, что охранник к Вороненкову был приставлен не его управлением. До этого украинские власти подтверждали, что бывшему российскому депутату выделили охрану, но не уточняли, какое именно ведомство обеспечивало его безопасность.

Вороненкова, уехавшего на Украину и ставшего там ключевым свидетелем по делу о госизмене, возбужденному против экс-президента страны Виктора Януковича, застрелили в центре Киева днем 23 марта.

На появившейся в СМИ видеозаписи происшествия видно, как киллер догоняет бывшего депутата, идущего по улице с охранником, а затем выхватывает пистолет и стреляет в него. Охранник пытается помешать убийце, но и сам получает пулю в живот.

После этого, как видно на записи, убийца делает еще несколько выстрелов в лежащего на земле Вороненкова, а затем пытается скрыться. Однако в этот момент раненому охраннику удается вытащить собственный пистолет и несколько раз выстрелить вслед убийце.

Вороненков получил несколько ранений, в том числе в голову, и скончался на месте происшествия. Его охранник был ранен в живот, но выжил, его госпитализировали и успешно прооперировали, его жизни в настоящее время ничто не угрожает.

Убийца, получивший сквозное ранение в голову, к моменту приезда врачей был жив. Его госпитализировали и несколько раз прооперировали, однако спасти не сумели, и он скончался в больнице.

Украинские следственные органы уже установили личность убийцы. Им оказался служивший в нацгвардии гражданин Украины Павел Паршов. В украинском МВД заявили, что Паршов был завербован российскими спецслужбами.

Следователи считают, что наиболее вероятных мотивов для убийства Вороненкова два: желание помешать ему дать показания по делу Януковича и желание не дать ему расследовать коррупцию в российских госструктурах, в том числе в ФСБ.

Российская сторона категорически отрицает причастность к убийству Вороненкова и называет все заявления о якобы присутствующем в нем российском следе абсурдными.

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