Госдеп усомнился в словах Путина о военном превосходстве России

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NEWSru.com
пятница, 23 декабря 2016 г. 07:37
Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби назвал армию Соединенных Штатов самой сильной в мире. Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

"Я не думаю, что за всю историю человечества существовали вооруженные силы настолько обороноспособные, образованные, сильные, с лучшим руководством и более оснащенные, как Вооруженные силы США сейчас", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что "профессионализм, навыки и возможности", имеющиеся на данный момент в американской армии, "вне обсуждения и споров".

Так представитель Госдепа по просьбе журналистов прокомментировал сделанное накануне заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в настоящее время Россия "сильнее любого потенциального агрессора".

"В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий", - отметил глава российского государства, выступая в четверг в Москве на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Президент также заявил о необходимости отслеживать баланс сил и военно-политическую обстановку в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз стране.

Представитель Госдепа, комментируя слова Путина, выразил сомнение, что действия российских ВС в Сирии позволят назвать армию России самой передовой.

NEWSru.com
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