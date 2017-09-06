Вашингтон утверждает, что решение закрыть российские дипломатическое и торговые представительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно.
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После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.

Аналитик Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер считает, что закрытием российского консульства в Сан-Франциско президент США хочет продемонстрировать жесткий подход к Москве. По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.

Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших ответных мер со стороны Москвы, говорится в заявлении представителя Госдепартамента, распространенном на условиях анонимности.

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в телефонной беседе. Президент России Владимир Путин заявил, что США грубо нарушили имущественные права Российской Федерации.

Deutsche Welle
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