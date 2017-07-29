Госдеп США возложил на Россию и Китай ответственность за новое оружие КНДР

 (3)
Deutsche Welle
суббота, 29 июля 2017 г. 10:58
Россия и Китай, поддерживающие режим в Пхеньяне экономически, несут особую ответственность за его успехи в развитии ядерной и ракетной программ, говорится в заявлении Госдепа.
© Reuters / Scanpix

США "решительно осуждают" второе в течение месяца испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которое является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, отражающих волю мирового сообщества", говорится в официальном заявлении, опубликованном в пятницу, 28 июля, на сайте Госдепартамента.

В Госдепе США призвали "все страны занять твердую позицию в отношении Северной Кореи, поддерживая и укрепляя санкции ООН" с тем, чтобы режим в Пхеньяне почувствовал на себе "последствия своего неуклонного стремления к созданию ядерного оружия и средств его доставки".

В заявлении подчеркивается, что "Россия и Китай несут особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", поскольку экономическое сотрудничество этих двух стран с северокорейским режимом позволяет последнему развивать ядерную и ракетную программы.

Соединенные Штаты стремятся к мирному созданию безъядерной зоны на Корейском полуострове и прекращению враждебный действий со стороны КНДР. "Как уже подчеркивалось ранее, мы не допустим прекращения КНДР в ядерную державу и не откажемся от своих обязательств по отношению к партнерам и союзникам в регионе", - говорится в заявлении Госдепа.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

ФОТОНОВОСТЬ: Самолет Путина в Финляндии наполняют ящиками с водкой и коньяком (93)

Vladimiras Putinas
Финский фотограф Ари Накари запечатлел, как в конце визита Владимира Путина в Финляндию команда загружает на самолет президента РФ ящики с водкой Koskenkorva и дорогим коньяком.

Нападение в Гамбурге: новые подробности

Нападение в Гамбурге: новые подробности
Власти Гамбурга сообщили более полную информацию о личности мужчины, 28 июля напавшего с ножом на людей в супераркете. Преступник предположительно является мигрантом, которому было отказано в статусе беженца, сообщил вечером в пятницу, 28 июля, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz). Об этом пишет Deutsche Welle.

В Хельсинки 50-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле

В Хельсинки 50-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле
В столице Финляндии мужчина за рулем легкового автомобиля врезался в толпу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, сообщает финская полиция. По сообщению полиции, среди пострадавших двое россиян.

Госдеп США возложил на Россию и Китай ответственность за новое оружие КНДР (3)

Госдеп США возложил на Россию и Китай ответственность за новое оружие КНДР
Россия и Китай, поддерживающие режим в Пхеньяне экономически, несут особую ответственность за его успехи в развитии ядерной и ракетной программ, говорится в заявлении Госдепа.
Facebook друзья