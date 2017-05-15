Госдеп США: вмешательство РФ в выборы президента подтверждается документами

"Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь и где-либо еще", - сказал Тиллерсон в эфире NBC (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, есть широкий перечень вопросов, которые нужно решить в контексте двусторонних отношений, и вмешательство в выборы - один из них.

Тиллерсона спросили, почему тема вмешательства РФ в выборы не затрагивалась на прошедших 10 мая в Вашингтоне встречах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с ним и Трампом.

"Я считаю важным осознать, что мы не пытаемся начать все с чистого листа. Я полагаю, что такие термины, как "перезагрузка", используются слишком часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, нельзя начать с чистого листа; мы начинаем с того, что уже есть", - ответил Тиллерсон (цитата по ТАСС).

Власти РФ ранее не раз отрицали вмешательство в президентские выборы в США. На днях президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР, ведомство которого, в частности, расследовало вмешательство РФ в выборы.