Госдеп США: визит Путина в оккупированную Абхазию неприемлем

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NEWSru.com
четверг, 10 августа 2017 г. 11:09
Госдепартамент США считает неприемлемым визит президента России Владимира Путина в Абхазию. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
© AFP/Scanpix

"Соединенные Штаты оценивают посещение президентом России Владимиром Путиным оккупированной грузинской территории как неприемлемое и нарушающее принципы, лежащие в основе Женевских дискуссий, участницей которых является Россия", — сказано в заявлении, подписанном представителем Госдепа Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что США "полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках границ, признанных на международном уровне, и отвергают признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии".

Вашингтон также призывает Россию вывести ее войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отказаться от признания независимости двух бывших грузинских регионов.

Путин прибыл в Абхазию 8 августа — в день девятой годовщины начала российско-грузинского конфликта 2008 года. В Пицунде он провел переговоры со главой Абхазии Раулем Хаджимбой.

Грузия выразила протест в связи с приездом Путина в Абхазию. Тбилиси обвинил Москву в нарушении фундаментальных норм и принципов международного законодательства. НАТО выразило сожаление из-за визита Путина в Абхазию без согласования с Грузией.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу.

Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии и продолжает считать их частью своей территории. Остальной мир также считает эти республики частью Грузии.

NEWSru.com
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