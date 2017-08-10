Госдеп США: визит Путина в оккупированную Абхазию неприемлем

"Соединенные Штаты оценивают посещение президентом России Владимиром Путиным оккупированной грузинской территории как неприемлемое и нарушающее принципы, лежащие в основе Женевских дискуссий, участницей которых является Россия", — сказано в заявлении, подписанном представителем Госдепа Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что США "полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках границ, признанных на международном уровне, и отвергают признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии".

Вашингтон также призывает Россию вывести ее войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отказаться от признания независимости двух бывших грузинских регионов.

Путин прибыл в Абхазию 8 августа — в день девятой годовщины начала российско-грузинского конфликта 2008 года. В Пицунде он провел переговоры со главой Абхазии Раулем Хаджимбой.

Грузия выразила протест в связи с приездом Путина в Абхазию. Тбилиси обвинил Москву в нарушении фундаментальных норм и принципов международного законодательства. НАТО выразило сожаление из-за визита Путина в Абхазию без согласования с Грузией.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу.

Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии и продолжает считать их частью своей территории. Остальной мир также считает эти республики частью Грузии.