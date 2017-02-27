Госдеп США осудил нападение на миссию ОБСЕ в Донецкой области

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bbcrussian.com
понедельник, 27 февраля 2017 г. 08:00
Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором осудил нападение на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, произошедшее в минувшую пятницу на востоке Украины.
© RIA / Scanpix

Согласно сообщению ОБСЕ, нападение на миссию наблюдателей было совершено в станице Ясиноватая, которая находится под контролем вооруженных сторонников самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

В ходе нападения вооруженные люди окружили наблюдателей ОБСЕ, открыли огонь в их сторону и отняли у них беспилотный летательный аппарат, который безоружные представители миссии планировали запустить для наблюдения с воздуха за возможным обстрелом фильтровальной станции.

"Соединенные Штаты пристально следят за ростом насилия, который в последние недели наблюдается на востоке Украины, а также за тем, что объединенные российско-сепаратистские силы по-прежнему отказываются соблюдать договоренности о прекращении огня, предусмотренные Минскими соглашениями", - заявил Госдепартамент США.

"Крайне важно, чтобы эти силы прекратили свои нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе на Донецкую фильтровальную станцию водоснабжения. Мы призываем Россию и сепаратистские силы, которые она поддерживает, к немедленному соблюдению условий прекращения огня, отводу всех тяжелых вооружений и обеспечению полного и беспрепятственного допуска наблюдателей ОБСЕ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте .

Украинские власти и страны Запада обвиняют Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных "народных республик" Донбасса и в прямом участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Москва последовательно отрицает эти обвинения.

Стороны конфликта договорились об очередном прекращении огня 18 февраля, после обострения вооруженного противостояния в конце января.

Официально соглашение о прекращении огня вступило в силу с 20 февраля.

Донецкая фильтровальная станция, расположенная поблизости от района боевых действий, объявила в пятницу, что закрывается из-за нападений.

Новое соглашение о прекращении огня предполагает, что и украинские войска, и части самопровозглашенной ДНР должны начать вывод тяжелых вооружений с территории, прилегающей к линии соприкосновения сторон

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