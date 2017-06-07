Госдеп США не откажется от своих ценностей ради отношений с Кремлем

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Deutsche Welle
среда, 7 июня 2017 г. 11:45
США продолжат отстаивать свои ценности в тех областях, где взгляды Вашингтона и Москвы расходятся, несмотря на поручение наладить взаимодействие с Россией, отданное американским президентом Дональдом Трампом госсекретарю Рексу Тиллерсону.
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© AP / Scanpix

Об этом представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила на брифинге.

"Мы собираемся выявить сферы, представляющие взаимный интерес, где мы можем вести совместную работу. Вместе с тем важно отметить, что в тех областях, где наши взгляды с Россией расходятся, мы продолжим отстаивать свои интересы и ценности, а также ценности наших партнеров", — подчеркнула глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

Слова Нойерт стали ответом на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявление Тиллерсона, сделанное им 6 июня во время визита в Новую Зеландию. Госсекретарь тогда сослался на заявление Трампа, поручившего ему "достичь прогресса" в отношениях с Россией, несмотря на политические факторы, мешающие добиваться поставленной задачи.

Хизер Нойерт также оценила вероятность вмешательства Москвы в выборы президента США в ноябре 2016 года. Она отослала журналистов к еще одному высказыванию Тиллерсона, ранее высказывавшего мнение, что подобные предположения "преследуют целью подорвать доверие" между двумя странами.

В мае министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в американские президентские выборы и "связанных с этим вопросов". Ситуацию также держут на контроле комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Deutsche Welle
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Госдеп США не откажется от своих ценностей ради отношений с Кремлем (3)

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США продолжат отстаивать свои ценности в тех областях, где взгляды Вашингтона и Москвы расходятся, несмотря на поручение наладить взаимодействие с Россией, отданное американским президентом Дональдом Трампом госсекретарю Рексу Тиллерсону.

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