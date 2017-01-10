Госдеп призвал не удивляться отсутствию доказательств в докладе о хакерах из России

 (9)
NEWSru.com
вторник, 10 января 2017 г. 08:14
Отсутствие секретной информации в незасекреченной версии доклада о вмешательстве России в процесс президентских выборов в США объясняется стремлением спецслужб защитить свои источники и методы.
Johnas Kirby
© AP/Scanpix

С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

"Все представители нашего разведсообщества пришли к одному заключению, за который они поручились на минувшей неделе, и который они подтвердили на частных заседаниях с некоторыми членами Конгресса, а также на встречах с президентом США Бараком Обамой и избранным президентом Дональдом Трампом. Этого факта должно быть достаточно, чтобы довериться их выводам", — заявил Кирби.

По его словам, никого не должно удивлять, что в публичной версии защищается "чувствительная" информация, поскольку раскрыть ее "было бы крайне безответственно по отношению к тем, кто ее предоставил".

Один из журналистов, присутствовавших в зале, отметил, что спецслужбы расценили вероятность причастия Москвы к хакерским атакам как "высокую", однако точно такой же "высокий уровень уверенности" фигурировал и в докладе спецслужб о наличии в Ираке оружия массового поражения в 2001 году, что привело к разрушительным последствиям — целой войне, основанной на ложных выводах.

На это Кирби лишь вновь повторил, что доказательства должны оставаться в тайне и "большинство американцев думают также": "Я не думаю, что стоит сравнивать то, что произошло в 2001 году, с нынешней ситуацией".

Журналист в ответ спросил: почему власти США уверены в том, что общество должно просто довериться слову разведывательных агентств. "Я думаю и вы, и все остальные прекрасно понимают, что спецслужбы отвечают за то, чтобы национальные секреты оставались в тайне. Это позволит защитить всех нас в перспективе", — заявил Кирби.

На этом, впрочем, представитель СМИ не успокоился и попросил представителя внешнеполитического ведомства объяснить, почему ситуация с Ираком в 2001 году и с Россией сейчас не могут быть сопоставлены. После нескольких минут препираний Кирби признал, что тогда "ошибки были сделаны", но с тех пор прошло 15 лет, и спецслужбы "усовершенствовали навыки получения информации, координации, анализа данных".

Доклад о вмешательстве России в процесс выборов в США был опубликован американскими спецслужбами в начале января. В незасекреченной части документа утверждается, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов и создать условия, благоприятные для победы республиканца.

Незасекреченная часть доклада сильно сокращена по сравнению с секретной версией, изложенной на 50 страницах, которую показали только нынешнему и будущему президентам США, а также лицам к ним приближенным. В публичной версии доклада отмечается, что методы, инструменты и источники этих исследований не могут быть раскрыты и останутся засекреченными. Таким образом, никаких доказательств в опубликованном докладе не было.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Меркель призвала ускорить высылку беженцев после атаки в Берлине (1)

Меркель призвала ускорить высылку беженцев после атаки в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища, после того как уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу на рождественской ярмарке в Берлине.

Госдеп призвал не удивляться отсутствию доказательств в докладе о хакерах из России (9)

Johnas Kirby
Отсутствие секретной информации в незасекреченной версии доклада о вмешательстве России в процесс президентских выборов в США объясняется стремлением спецслужб защитить свои источники и методы.

США включили в "список Магнитского" главу Следственного комитета РФ

Aleksandras Bastrykinas
Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России по "закону Магнитского". Об этом сообщается на сайте ведомства. Под санкции попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Европе жертвами морозов стали минимум 40 человек

В Европе жертвами морозов стали минимум 40 человек
Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек. Большая часть погибших — жители Польши. В одну лишь ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря, в стране замерзли 10 человек, сообщил 9 января польский кризисный центр RCB. Таким образом, общее количество замерших в Польше составило 30 человек.

Тереза Мэй: Британия защитит Литву и Эстонию от возможной агрессии (129)

Theresa May
Тереза Мэй в своем интервью заявила, что Британия верна своим обязательствам по НАТО, и в случае российской агрессии в Прибалтике, британские войска встанут на защиту Литвы и Эстонии, пишет TheUK.one со ссылкой на Independent.
Facebook друзья
Rambler's Top100