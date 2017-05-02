Госдеп предупредил сограждан о высоком уровне террористической угрозы в Европе

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NEWSru.com
вторник, 2 мая 2017 г. 09:48
На протяжении ближайших месяцев и вплоть до конца августа на территории Европы для американских граждан будет действовать предупреждение о высоком уровне террористической угрозы. Соответствующее заявление накануне было опубликовано на сайте Госдепартамента США.
© AFP/Scanpix

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последние теракты во Франции, России, Швеции и Великобритании демонстрируют, что боевики способны как планировать, так и исполнять террористические атаки в Европе.

"Власти европейских стран продолжают контр-террористические операции, однако Госдепартамент все равно обеспокоен относительно вероятности новых нападений. Американцам всегда следует быть предельно осторожными, поскольку исламисты проводят свои нападения без предупреждения", — говорится в заявлении госдепа.

Представители ведомства считают, что главными целями террористов останутся популярные среди туристов места, крупные транспортные объекты, торговые центры, а также правительственные здания. Кроме того, опасными объектами называются отели, клубы, рестораны, религиозные здания, парки, массовые мероприятия, образовательные учреждения, аэропорты.

"Американским гражданам следует всегда быть начеку, особенно в связи с наступающим летним туристическим сезоном", — подчеркнули в Госдепартаменте.

NEWSru.com
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