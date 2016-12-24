Госдеп предостерег американцев от поездок в Египет и Иорданию

 (2)
bbcrussian.com
суббота, 24 декабря 2016 г. 14:35
Государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, собирающихся в Египет и Иорданию.
© Shutterstock nuotr.

В тексте говорится, что в Египте существует угроза в лице террористических группировок и отмечается, что в декабре в стране было совершено несколько террористических атак. В частности, упоминается атака на коптскую церковь, которая унесла жизни более 25 человек.

Хотя самые популярные среди туристов достопримечательности (такие Луксор и Асуанская долина) в достаточной степени охраняются, "террористические атаки могут произойти где угодно", подчеркивается в документе.

Госдеп призывает американских туристов воздержаться от посещения Синайского полуострова и северо-восточной Сахары.

Что касается Иордании, то по данным американского внешнеполитического ведомства, так называемое "Исламское государство" планирует там теракты.

По информации властей Иордании, на которую ссылается госдепартамент, в стране было предотвращено несколько терактов в отношении американцев и других граждан стран Запада.

Предупреждение об угрозе теракта, выпущенное американскими дипломатами, распространяется на всю территорию Иордании.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Составлен сценарий захвата Солнечной системы роботами

Robotizuota ranka
Эксперты Космического центра Кеннеди NASA (США) описали сценарий, согласно которому, по их мнению, Солнечная система, в частности, Луна, может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией роботов.

На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд (4)

Lewisas Clarke'as - jauniausias Pietų ašigalį pasiekęs žmogus
Температура на Северном полюсе в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели.

Госдеп предостерег американцев от поездок в Египет и Иорданию (2)

Госдеп предостерег американцев от поездок в Египет и Иорданию
Государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, собирающихся в Египет и Иорданию.

Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами (25)

Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами
Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.

Обама запретил Пентагону тратить деньги на сотрудничество с РФ (33)

Barackas Obama
Покидающий свой пост в январе президент США Барак Обама подписал бюджет Минобороны страны, законодательно ограничив возможности сотрудничества с Россией и выделив 3,4 млрд долларов на ее сдерживание.
Facebook друзья
Rambler's Top100