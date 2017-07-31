Госдеп готовит собственный ответ на российские ответные санкции

 (12)
NEWSru.com
понедельник, 31 июля 2017 г. 07:58
Власти США с сожалением восприняли решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России и в настоящий момент оценивают последствия этих ограничений, чтобы понять, каким образом следует на них реагировать. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США.
© A.Didžgalvio nuotr.

"Российское правительство потребовало, чтобы миссия США в России сократила к 1 сентября свой штат до 455 сотрудников. Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт. Мы оцениваем воздействие такого ограничения, а также то, как мы на него ответим. Других комментариев сейчас у нас не будет", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на неделе Министерство иностранных дел России объявило, что отбирает у американских дипломатов дачу в Серебряном Бору, а также сокращает численность персонала в посольстве США до паритетного с российским. Такое решение стало ответом на санкционные меры, введенные предыдущей администрацией США в конце 2016 года, а также на одобренный Конгрессом законопроект о новых ограничениях в отношении России. Этот документ сейчас ожидает подписания президента Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин накануне уточнил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. "Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников (США) работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность. Это чувствительно", - подчеркнул глава государства.

Причину контрмер он пояснил таким образом: "Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем". Путин также добавил, что России есть что ограничивать, но это "навредит американцам и нанесет ущерб нам". РФ способна ввести дополнительные ограничения против США, но не будет этого делать, так как это будет вредить развитию международных отношений, добавил президент.

В заключение своего интервью он добавил, что отношения США и России в ближайшее время не улучшатся: ""Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Грузии стартовали учения с участием войск НАТО и Украины (10)

В Грузии стартовали учения с участием войск НАТО и Украины
На военном аэродроме в Вазиани невдалеке от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017).

Трамп: я очень разочарован в Китае (14)

Трамп: я очень разочарован в Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что ”очень разочарован” в Китае, потому что Пекин ”ничего не делает” для решения ситуации с КНДР. Об этом он написал в своем твиттере, передает Gazeta.ru.

Госдеп готовит собственный ответ на российские ответные санкции (12)

Госдеп готовит собственный ответ на российские ответные санкции
Власти США с сожалением восприняли решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России и в настоящий момент оценивают последствия этих ограничений, чтобы понять, каким образом следует на них реагировать. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США.

ФОТО: В ночной тьме по Таллинну прошли танки (1)

Foto: Taavi Sepp
В Таллинне на Фильтри теэ в воскресенье после 22 часов открывалась своеобразная картина — там проезжали по меньшей мере пять танков.

США успешно испытали систему противоракетной обороны над Тихим океаном (26)

США успешно испытали систему противоракетной обороны над Тихим океаном
Соединенные Штаты провели успешные испытания системы противоракетной обороны THAAD, которую американцы надеются вскоре разместить в Южной Корее. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил глава американского Агентства по противоракетной обороне (MDA) генерал Сэм Гривз.
Facebook друзья