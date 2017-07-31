Госдеп готовит собственный ответ на российские ответные санкции

Власти США с сожалением восприняли решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России и в настоящий момент оценивают последствия этих ограничений, чтобы понять, каким образом следует на них реагировать. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США.

"Российское правительство потребовало, чтобы миссия США в России сократила к 1 сентября свой штат до 455 сотрудников. Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт. Мы оцениваем воздействие такого ограничения, а также то, как мы на него ответим. Других комментариев сейчас у нас не будет", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на неделе Министерство иностранных дел России объявило, что отбирает у американских дипломатов дачу в Серебряном Бору, а также сокращает численность персонала в посольстве США до паритетного с российским. Такое решение стало ответом на санкционные меры, введенные предыдущей администрацией США в конце 2016 года, а также на одобренный Конгрессом законопроект о новых ограничениях в отношении России. Этот документ сейчас ожидает подписания президента Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин накануне уточнил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. "Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников (США) работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность. Это чувствительно", - подчеркнул глава государства.

Причину контрмер он пояснил таким образом: "Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем". Путин также добавил, что России есть что ограничивать, но это "навредит американцам и нанесет ущерб нам". РФ способна ввести дополнительные ограничения против США, но не будет этого делать, так как это будет вредить развитию международных отношений, добавил президент.

В заключение своего интервью он добавил, что отношения США и России в ближайшее время не улучшатся: ""Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро".