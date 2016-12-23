Госдеп: армия США - самая сильная в истории человечества

 (18)
NEWSru.com
пятница, 23 декабря 2016 г. 07:37
Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби назвал армию Соединенных Штатов самой сильной в мире. Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

"Я не думаю, что за всю историю человечества существовали вооруженные силы настолько обороноспособные, образованные, сильные, с лучшим руководством и более оснащенные, как Вооруженные силы США сейчас", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что "профессионализм, навыки и возможности", имеющиеся на данный момент в американской армии, "вне обсуждения и споров".

Так представитель Госдепа по просьбе журналистов прокомментировал сделанное накануне заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в настоящее время Россия "сильнее любого потенциального агрессора".

"В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий", - отметил глава российского государства, выступая в четверг в Москве на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Президент также заявил о необходимости отслеживать баланс сил и военно-политическую обстановку в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз стране.

Представитель Госдепа, комментируя слова Путина, выразил сомнение, что действия российских ВС в Сирии позволят назвать армию России самой передовой.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Forbes оценил состояние членов кабинета Трампа (3)

Forbes оценил состояние членов кабинета Трампа
Совокупное состояние членов кабинета избранного президента Дональда Трампа - самое большое за всю историю правительств США, сообщает Forbes. Журнал оценил эту величину в 4,5 млрд долларов притом, что Трампу осталось назначить еще двух министров - сельского хозяйства и по делам ветеранов.

Госдеп: армия США - самая сильная в истории человечества (18)

Госдеп: армия США - самая сильная в истории человечества
Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби назвал армию Соединенных Штатов самой сильной в мире. Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне.

Американский генерал: Россия использует Сирию как полигон (19)

Lieutenant General Ben Hodges
Генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях.

Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму? (47)

Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму?
Министерство обороны Великобритании не использует танки и военную форму российской армии для обозначения противника во время недавних учений, стало известно Русской службе Би-би-си.

Рождественская ярмарка в Берлине открылась после трагедии (1)

Berlyno Kalėdų mugė
В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря, когда грузовик врезался в толпу, убив 12 человек и покалечив десятки. Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на ярмарке больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.
Facebook друзья
Rambler's Top100