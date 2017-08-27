Полтора часа Али Кан (Ali Can) общался по телефону с бывшим членом Христианско-демократического союза (ХДС), перешедшим в ряды правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и пытавшимся отстоять свои тезисы о миграционном кризисе, росте преступности и необходимости упростить доступ населения к оружию. Порой эта беседа напоминала словесный поединок, в котором Али удалось указать собеседнику на его двойную мораль. Таких звонков Али Кан получает довольно много. Не всегда они заканчиваются на такой ноте, но главное - начать диалог. Для этого и была создана специальная платформа - "горячая линия".

Как появилась "горячая линия"

Идея открыть "горячую линию" для жителей Германии, озабоченных наплывом мигрантов в их страну, 23-летний студент Али Кан, чьи родители - выходцы из Турции, живущие в ФРГ, возникла после того, как он побывал в Дрездене. В марте 2016 года в этом городе и ряде других населенных пунктов на востоке Германии проходили массовые демонстрации участников антиисламского движения Pegida.

Взяв в руки шоколадного зайца, Али смешался с толпой демонстрантов, чтобы, по его словам, продемонстрировать им "мигранта, которому они доверяют". Студент пытался аргументировано дискутировать даже с теми, кто поддерживал толпу криками: "Депортировать, депортировать". По его словам, такие беседы чаще всего заканчивались миролюбиво.

Но решающим, вспоминает Али, было то, что спустя какое-то время после поездки в Дрезден ему позвонила одна из бывших собеседниц. Во время встречи на демонстрации она рассказала Али, что после беспорядков в Кельне в новогоднюю ночь боится мужчин-мигрантов. Этот телефонный разговор послужил началом для открытия "горячей" телефонной линии.

Необходимо дать выговориться

В самом начале все желающие могли бесплатно позвонить на "горячую линию" два часа в неделю. Но затем Али начало поступать огромное количество звонков и мейлов. Отвечать всем не хватало времени. И с 6 сентября 2016 года у него появились помощники. Об учебе ему пришлось на время забыть.

От 40 до 50 процентов людей, которые звонят на "горячую линию", открыты миру и не испытывают страха перед иностранцами. Изначально они не были той целевой аудиторией, на которую была рассчитана "горячая линия". Но, продолжает Али, оказалось, что даже у этой группы населения потребность выговориться очень велика.

Кто-то рассказывает Али о том, что испытывает страх перед иностранцами, кто-то звонит, чтобы услышать его мнение. Периодически Али слышит от собеседников, что секуляризм в Германии недопустим, что необходимо запретить мусульманкам появляться в госучреждениях в чадре или парандже. Есть и те, кто звонит, чтобы просто поговорить о своих проблемах: "Эту ситуацию можно представить себе так: человек сидит на лавочке, к нему подходит другой человек, который начитался газет и начинает рассказывать о том, что его беспокоит. Потом, выговорившись, он поднимается и уходит".

Необоснованные страхи перед мигрантами

"Я не имею ничего против беженцев, но у меня есть много вопросов к исламу", - это именно то предложение, которое указывает Али Кану, что с этим человеком необходимо поговорить. В своей книге "Горячая линия" для обеспокоенных граждан" Али опубликовал несколько подобных фраз и отдельные выдержки из своих телефонных разговоров, чтобы показать, как важно вести конструктивную дискуссию с людьми, которые еще не определились в своих взглядах, но считают интересными идеи правых популистов.

"Эти люди словно стоят у крутящейся двери. Они в итоге могут выйти там, где звучат правопопулистские лозунги. Или остаться в либерально-консервативном русле, если пытаться разговаривать с ними. Если же с самого начала заклеймить их как расистов, они обратятся к тем, кто будет использовать их сомнения и страхи как политический инструмент", - объясняет Али Кан в интервью DW.

Улыбка - неплохое начало для диалога

Он считает, что делить общество только на тех, кто против беженцев, автоматически причисляя их к расистам, и тех, кто за беженцев, - слишком просто и неправильно. "Даже среди тех, кто критикует миграционную политику властей, у многих вызывают сострадание и желание помочь тонущие в Средиземном море беженцы, которые пытаются добраться до Европы", - отмечает Али.

"Горячая линия", книга, семинары и лекции, которые проводит Али в школах и университетах, - все это направлено на то, чтобы дать людям выговориться, выслушать их, избавить от враждебных стереотипов и ложных представлений. С этой целью Али использует и ролевые игры, и небольшие театральные постановки, и даже полушуточный "тест по интеграции". Потому что улыбка - это всегда хорошее начало, уверен Али Кан.