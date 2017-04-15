Горбачев заявил о приближении новой холодной войны

"Отношения между крупнейшими государствами продолжают ухудшаться. Создается впечатление, что мир готовится к войне. Все признаки войны налицо", — заявил Горбачев.

Последний руководитель Советского союза также отметил опасную близость войск стран НАТО и России. Если раньше они стояли далеко друг от друга, то теперь находятся "нос к носу", добавил экс-президент.

Ранее в конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в шоу Good Morning America на телеканале АBC заявил, что отношения России и США, "возможно, даже хуже", чем во времена холодной войны.