Горбачев отверг критику Путина по поводу договоренностей с НАТО

"Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили", — сказал Горбачев.

Он отметил, что ему непонятно, чем вызвано такое заявление российского президента. Горбачев при этом подчеркнул, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом.

Ранее Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что отсутствие гарантий нерасширения НАТО на восток является ошибкой бывшего президента СССР Михаила Горбачева.