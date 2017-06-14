Горбачев отверг критику Путина по поводу договоренностей с НАТО

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Gazeta.ru
среда, 14 июня 2017 г. 10:19
Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил недоумение в связи с критикой в его адрес со стороны президента России Владимира Путинаотносительно необходимости заключения в свое время юридически обязывающего документа с гарантиями нерасширения НАТО на восток, сообщает "Интерфакс".
Mikhail Gorbachev
© AFP/Scanpix

"Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили", — сказал Горбачев.

Он отметил, что ему непонятно, чем вызвано такое заявление российского президента. Горбачев при этом подчеркнул, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом.

Ранее Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что отсутствие гарантий нерасширения НАТО на восток является ошибкой бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Gazeta.ru
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