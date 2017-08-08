Google уволил автора текста о "биологических различиях" женщин и мужчин

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bbcrussian.com
вторник, 8 августа 2017 г. 14:14
Компания Google уволила сотрудника, написавшего руководству скандальную служебную записку о гендерном составе компании, которая на выходных широко разошлась по соцсетям и вызвала волну возмущения.
© Shutterstock

В записке, в частности, утверждалось, что в Google работает меньше женщин (чем мужчин) из-за "биологических различий".

Текст этого отчета противоречил принятым в компании нормам поведения, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи в понедельник вечером в письме сотрудникам компании.

Он также сообщил, что сотрудник, имя которого в компании не разглашают, был освобожден от должности. Американские СМИ, впрочем, назвали имя инженера: Джеймс Деймор.

Позже сам Деймор связался с агентством Рейтер и подтвердил свое увольнение с формулировкой "за распространение гендерных стереотипов".

Он также заявил, что будет судиться с компанией.

"Эхо-камера"

В подготовленном отчете о гендерном составе компании, озаглавленном как "Идеологическая эхо-камера Google", была фраза о том, что "возможности мужчин и женщин частично различаются из-за биологических причин, и эти различия могут объяснять, почему в технологическом секторе и в руководстве женщины не представлены в равной степени [с мужчинами]".

"Нам нужно перестать воспринимать различия между полами как сексизм", - говорится в служебной записке, вызвавшей бурю возмущения.


Полный текст отчета опубликовал сайт Gizmodo.

Сундар Пичаи сказал, что автор текста "перешел черту" и что он "распространяет вредные гендерные стереотипы в компании".

Доклад сотрудника также раскритиковала вице-президент Google по разнообразию, целостности и управлению Даниэль Браун.

Автор поста, однако, отметил, что получил "множество личных сообщений от других сотрудников со словами благодарности".

"Это оскорбительно"

В письме, разосланном сотрудникам Google в понедельник, Пичаи писал о том, что сотрудники имеют право выражать свои взгляды и что содержание доклада можно обсудить, несмотря на то что большинство сотрудников эту точку зрения не поддерживает.

Однако, писал он, предполагать, что часть наших коллег имеют черты, которые делают их менее подходящими для работы, оскорбительно.

"Это противоречит нашим базовым ценностям и кодексу поведения, которые подразумевают, что каждый должен делать все возможное для создания атмосферы свободной от домогательств, запугивания, предубеждений и незаконной дискриминации", - написал Пичаи.

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