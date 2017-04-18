Google пошел на мировую с ФАС и выплатит штраф в $6,75 млн

В рамках мирового соглашения Google также выплатить штраф в 438 млн рублей (6,75 млн долларов), назначенный ранее. Кроме того, согласно условиям мирового соглашения, Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон. Производители смартфонов смогут заключать на коммерческих условиях соглашения с Google и устанавливать любые приложения, в том числе на главный экран, и американский интернет-гигант не будет им в этом препятствовать.

Соглашение распространяется на устройства, предназначенные для продажи в России. Оно будет действовать шесть лет и девять месяцев.

Жалобу на Google в феврале 2015 года подала российская компания "Яндекс". "Мы считаем, что у производителей должен быть выбор - какой поиск по умолчанию будет установлен на их смартфонах и планшетах, и вообще какие сервисы им предустанавливать", - заявил тогда представитель "Яндекса" Очир Манджиков.

Осенью 2015 года ФАС признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных приложений в операционной системе Android и предписала устранить нарушения. В интернет-компании решение ФАС назвали необоснованным и в середине декабря 2015 года оспорили его в арбитражном суде Москвы. Однако суд отклонил иск корпорации, признав решение ведомства законным.

В марте прошлого года глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что компания Google ведет себя агрессивно и не пытается искать компромисс в споре с властями.