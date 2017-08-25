Google поможет пользователям распознать депрессию

Это совместный проект компании Google и американского Национального альянса психических заболеваний (Nami), который направлен на то, чтобы помочь пользователям, находящимся в состоянии депрессии как можно раньше заподозрить у себя это психическое расстройство и обратиться к врачу.

Такая психологическая помощь будет доступна только в США: пользователям, которые ищут информацию о депрессии, Google будет предлагать ответить на ряд вопросов, чтобы понять, есть ли повод для беспокойства.

Тем не менее, как подчеркивают в Nami, заполнение опросного листа нельзя рассматривать как замену полноценной диагностики, которую проводит врач.

"Тест на депрессию" рассчитан прежде всего на то, что люди, у которых действительно наблюдается это расстройство, ответив на ряд вопросов, не будут тянуть с походом к врачу.

"Хотя этот тест может помочь [диагностировать депрессию], однако важно отметить, что опросник здоровья пациента не может быть единственным средством для постановки диагноза", - подчеркивают в Nami.

Как объяснили в организации, открывая ссылку "Проверьте, нет ли у вас клинической депрессии", пользователь может провести самодиагностику и понять, нужна ли ему консультация врача.

"Результаты теста могут вам помочь лучше подготовиться к консультации у врача", - говорится в заявлении врачей.

Ссылка на тест будет появляться в "панели знаний", которая при поиске в Google располагается под поисковой строкой и над всеми результатами поиска. Чаще всего в "панель знаний" попадают материалы Википедии.

"Тест на депрессию" состоит из нескольких блоков, в каждом из которых по девять вопросов. Все вопросы касаются психического здоровья человека, тест рассчитан именно на выявление состояния клинической депрессии.

Например, в тесте есть вопрос о том, как часто человек сталкивается с тем, что не может сконцентрироваться, когда читает газету или смотрит телевизор.

Этот тест считается довольно точным и надежным способом выявления признаков клинической депрессии.

В Google отметили, что поисковик не будет "запоминать" результаты тестов пользователей и не будет использовать эту информацию при составлении выборки контекстной рекламы.

Однако некоторые психотерапевты критикуют этот проект. Известный английский психотерапевт Аарон Балик считает, что такая онлайн-диагностика принесет не больше пользы, чем тот же поиск информации в интернете.

По его словам, более эффективным было бы предложить пользователю, который находится в депрессивном состоянии, чат с психологом или телефон местного психологического центра.