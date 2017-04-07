Google начнет маркировать достоверную информацию

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Deutsche Welle
пятница, 7 апреля 2017 г. 18:15
Компания Google решила бороться с фейковой информацией и внедрила функцию Fackt Check, позволяющую помечать достоверную информацию в интернете.
© Shutterstock nuotr.

Google сделал доступной во всем мире функцию "Fact Check" для проверки информации, обнародуемой в интернете средствами массовой информации и издательствами. Эта функция позволяет проверять достоверность материалов и снабжать их соответствующей пометкой.

Как отмечает в пятницу, 7 апреля, агентство dpa, ранее данная функция применялась только в сервисе Google News, а теперь она распространяется на весь поисковик Google.

Как сообщили представители Google, каждую минуту в интернете публикуются тысячи статей и сообщений, самостоятельно проверить достоверность которых пользователи не могут. "К сожалению, не все публикующиеся факты правдивы и корректны, и людям трудно отличать факты от ложной информации", - отмечают они. Для этого еще в октябре 2016 года для некоторых стран Google внедрил функцию "Fact Check", позволяющую маркировать новости как проверенные на достоверность.

Данной функцией могут воспользоваться издательства и медиакопании, желающие получить отметку "Fact Check" для своих статей. Для этого им на своих сайтах необходимо использовать определенные технические инструменты, к примеру, предоставляемые порталом Schema.org.

Вопрос того, как на законодательном уровне обязать социальные сети и интернет-концерны более жестко бороться с фейками не раз обсуждался политиками по всему миру. В некоторых странах даже хотят создавать центры по борьбе с фейковыми новостями.

Deutsche Welle
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