Главы спецслужб США дают показания конгрессу о России и хакерах

На слушаниях дадут показания под присягой директор Федерального бюро расследования (ФБР) Джеймс Коми и глава Агентства по национальной безопасности (АНБ) адмирал Майк Роджерс.

Главную роль в ходе слушаний будут играть два конгрессмена: председатель комитета республиканец Девин Нунес и лидер демократического меньшинства в комитете Адам Шифф.

Российские официальные лица отрицали вмешательство в ход выборов, называя расследование "охотой на ведьм". Дональд Трамп высказывался о происходящем в том же духе и даже в таких же выражениях.

Конгрессмены также расспросят руководителей спецслужб о том, есть ли какие-то доказательства утверждений Дональда Трампа о том, что его предшественник Барак Обама прослушивал Трамп-Тауэр.

До сих пор никаких доказательств прослушки Трампа не появлялось.