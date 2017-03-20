Главы спецслужб США дают показания конгрессу о России и хакерах

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bbcrussian.com
понедельник, 20 марта 2017 г. 17:53
Комитет палаты представителей по разведке проводит открытые слушания о вмешательстве России в ход президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп.
Jamesas Comey
© Reuters / Scanpix

На слушаниях дадут показания под присягой директор Федерального бюро расследования (ФБР) Джеймс Коми и глава Агентства по национальной безопасности (АНБ) адмирал Майк Роджерс.

Главную роль в ходе слушаний будут играть два конгрессмена: председатель комитета республиканец Девин Нунес и лидер демократического меньшинства в комитете Адам Шифф.

Российские официальные лица отрицали вмешательство в ход выборов, называя расследование "охотой на ведьм". Дональд Трамп высказывался о происходящем в том же духе и даже в таких же выражениях.

Конгрессмены также расспросят руководителей спецслужб о том, есть ли какие-то доказательства утверждений Дональда Трампа о том, что его предшественник Барак Обама прослушивал Трамп-Тауэр.

До сих пор никаких доказательств прослушки Трампа не появлялось.

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