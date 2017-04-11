Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России

 (20)
bbcrussian.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 15:40
Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.
© AP / Scanpix

Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что на встрече будет обсуждаться возможное расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии. Если бы это произойшло, это были бы первые санкции, введенные против России из-за ситуации в Сирии.

Однако корреспондента Би-би-си Джеймс Роббинс, который находится на саммите G7 в итальянской Лукке, еще перед началом встречи отмечал, что какие-либо общие санкции против России, скорее всего, не будут одобрены частью стран "семерки", например Германией и Италией.

По данным источников Би-би-си, в итоге решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии было решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.

В заседании, которое началось ранним утром во вторник, помимо глав МИД из стран "большой семерки" участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара. Все они выступают против режима Башара Асада.

После встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Москву с намерением убедить Россию отказаться от поддержки президента Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй ранее сошлись во мнении, что поддержка Асада более не отвечает стратегическим интересам России.

Химическая атака

Вопрос расширения санкций против России стал обсуждаться после того, как находящийся под контролем сирийских повстанцев город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. Жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети.

США и страны ЕС возложили ответственность за произошедшее на силы, подконтрольные Башару Асаду, а также российских военных, которые поддерживают армию Сирии.

В Москве и Дамаске отвергли все обвинения в применении химоружия. Так, российские власти настаивают, что все химоружие, находившееся в Сирии, было ранее уничтожено под контролем международных наблюдателей. Официальные лица предположили, что сирийская авиация могла нанести удар по складу, где находилось химоружие повстанцев.

Американская авиация в качестве ответа нанесла ракетные удары по военной базе сирийских сил, уничтожив часть правительственной авиации. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии против суверенного государства. Западные страны, а также Турция, наоборот, поприветствовали удар.

В воскресенье, 9 апреля, постпред США при НАТО Никки Хейли заявила, что власти США могут расширить санкции против России из-за Сирии. В Кремле, отвечая на заявление, отметили, что российские власти не знают, о каких мерах может идти речь.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Госдуме РФ снова предложили разрешить полиции стрелять по толпе (4)

Rusijos policija
Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу РФ законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных случаях разрешить применение огнестрельного оружия при скоплении людей.

Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса (1)

Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса
Сотрудники авиакомпании United Airlines грубо сняли пассажира с рейса. Глава авиакомпании Оскар Муньос заявил, что сотрудники действовали строго по инструкции во время инцидента, в ходе которого пассажира силой вытащили из самолета.

G7 не объявляет санкций, но говорит Асаду и Путину: "С нас хватит" (24)

G7 не объявляет санкций, но говорит Асаду и Путину: С нас хватит
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" на встрече в Италии не смогли договориться о введении санкций против России и Сирии после химической атаки в Идлибе, но продемонстрировали общее ужесточение тона по отношению к Кремлю.

Премьер Украины: передадим России за газ "Тимошенко вместо денег" (14)

Volodymyr Groisman
В случае проигрыша "Нафтогазом Украины" разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Киев "передаст [России Юлию] Тимошенко вместо денег", заявил на пресс-конференции в Киеве украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России (20)

Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России
Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.
Facebook друзья
Rambler's Top100