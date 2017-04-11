Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России

Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что на встрече будет обсуждаться возможное расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии. Если бы это произойшло, это были бы первые санкции, введенные против России из-за ситуации в Сирии.

Однако корреспондента Би-би-си Джеймс Роббинс, который находится на саммите G7 в итальянской Лукке, еще перед началом встречи отмечал, что какие-либо общие санкции против России, скорее всего, не будут одобрены частью стран "семерки", например Германией и Италией.

По данным источников Би-би-си, в итоге решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии было решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.

В заседании, которое началось ранним утром во вторник, помимо глав МИД из стран "большой семерки" участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара. Все они выступают против режима Башара Асада.

После встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Москву с намерением убедить Россию отказаться от поддержки президента Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй ранее сошлись во мнении, что поддержка Асада более не отвечает стратегическим интересам России.

Химическая атака

Вопрос расширения санкций против России стал обсуждаться после того, как находящийся под контролем сирийских повстанцев город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. Жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети.

США и страны ЕС возложили ответственность за произошедшее на силы, подконтрольные Башару Асаду, а также российских военных, которые поддерживают армию Сирии.

В Москве и Дамаске отвергли все обвинения в применении химоружия. Так, российские власти настаивают, что все химоружие, находившееся в Сирии, было ранее уничтожено под контролем международных наблюдателей. Официальные лица предположили, что сирийская авиация могла нанести удар по складу, где находилось химоружие повстанцев.

Американская авиация в качестве ответа нанесла ракетные удары по военной базе сирийских сил, уничтожив часть правительственной авиации. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии против суверенного государства. Западные страны, а также Турция, наоборот, поприветствовали удар.

В воскресенье, 9 апреля, постпред США при НАТО Никки Хейли заявила, что власти США могут расширить санкции против России из-за Сирии. В Кремле, отвечая на заявление, отметили, что российские власти не знают, о каких мерах может идти речь.