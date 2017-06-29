Главу секретариата Ватикана обвиняют в сексуальных преступлениях

NEWSru.com
четверг, 29 июня 2017 г. 16:54
Кардинал Джордж Пелл, старшее должностное лицо в католической церкви Австралии и третий человек в Ватикане, подозревается в многочисленных сексуальных преступлениях. Обвинения были предъявлены представителям Пелла в Мельбурне. Кардинал должен предстать перед судом 18 июля, пишет The Guardian.
© Vida Press

"Кардинал Пелл столкнулся с многочисленными обвинениями со стороны нескольких заявителей", — цитирует газета заместителя комиссара полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон. По ее словам, речь идет о преступлениях сексуального характера.

После заявления австралийской полиции католическая архиепархия в Сиднее распространила заявление от имени кардинала Пелла, в котором он заявляет, что намерен как можно быстрее вернуться в Австралию, чтобы очистить свое имя.

Позднее, сообщает Reuters, кардинал дал пресс-конференцию, в которой назвал все обвинения "ложными". По данным агентства, Папа Франциск проинформирован о сложившейся ситуации и согласился предоставить кардиналу отпуск, необходимый для подготовки к разбирательству. Святой престол не настаивает на отставке Пелла.

Полицейские из штаба, созданного для расследования заявлений, которые были выявлены в ходе парламентского расследования и последующего разбирательства с участием королевской комиссии, беседовали с кардиналом Пеллом по поводу обвинений в октябре прошлого года. Тогда архиерей, сославшись на плохое здоровье, отказался возвращаться в Австралию, чтобы дать объяснения по поводу обвинений в сексуальном надругательстве над детьми, и дал показания с помощью видеосвязи.

Королевская комиссия, расследующая сексуальные преступления священнослужителя, была создана в 2012 году тогдашним премьер-министром Джулией Гиллард в 2012 году. В декабре нынешнего года она должна представить свой окончательный отчет. В феврале австралийский парламент призывал кардинала вернуться в Австралию для оказания помощи в расследовании. Тогда Пелл отклонил рекомендацию парламента, расценив ее как "вмешательство в ход полицейского расследования".

Специальная комиссия занимается расследованием случаев сексуального насилия над детьми и участия католической церкви в сокрытии преступлений. Комиссия была создана в связи с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который, по версии следствия, причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в период с 1960-х до 1980-х годов, напоминает Русская служба BBC.

В начале 1970-х Пелл жил с Рисдейлом в одном доме и мог знать о преступлениях последнего и быть осведомленным о подобных действиях других священнослужителей. Католическая церковь Австралии ранее заявляла о намерении выплатить более 210 млн долларов жертвам сексуального насилия.

Кардинал Пелл — бывший архиепископ Сиднея и Мельбурна. С 2014 года он является префектом Секретариата по делам экономики Ватикана. 76-летний уроженец австралийского штата Виктория принял священный сан в 1966 году. Впервые он столкнулся с обвинениями в педофилии в 2012 году.

Бывший воспитанник католического молодежного лагеря утверждал, что Пелл, бывший тогда семинаристом, домогался его. Судья, нанятый церковью для проведения расследования, пришел к выводу, что заявитель честно описывает свои воспоминания. Однако обвинительный вердикт не был вынесен из-за отсутствия объективных доказательств преступления.

Обвинения, выдвинутые против Пелла, были расценены СМИ как самый серьезный кризис за время нынешнего понтификата. От Папы Франциска ожидают реакции на ошеломляющие обвинения в адрес кардинала-консерватора, с которым у Святого престола имеются идеологические разногласия.

Ранее Папа Франциск отказывался комментировать недоказанные обвинения в адрес иерархов католической церкви. Так, в прошлом году, когда его спрашивали о расследовании против Пелла, понтифик отметил: "Это правда, есть некоторые сомнения. Мы должны ждать справедливого разбирательства и не выносить решений на основе сплетен. Когда будет решение суда, я озвучу свое мнение".

Ранее Ватикан неоднократно отказывался выдавать своих чиновников по требованию других стран. Так, в начале 1980-х Святой престол укрыл архиепископа Павла Марцинкуса, который был тогда главой банка Ватикана и разыскивался для допроса о мошенническом банкротстве итальянского банка. Кардинал Бернард Лоу из Бостона переехал в Ватикан после скандала с сексуальным насилием и скрывается от правосудия уже 15 лет.

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