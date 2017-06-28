Главу ПАСЕ могут отправить в отставку за визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали резолюцию, которая позволяет отправить в отставку главу ассамблеи. Как и за что председатель ПАСЕ Педро Аграмунт может лишиться своего кресла, выяснило немецкое издание Deutsche Welle.

Во время утреннего заседания 27 июня, в рамках летней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, депутаты приняли резолюцию "Подотчетность и внедрение принципов надежности Парламентской Ассамблеи", поддержав ее 154 голосами из 197 присутствующих в зале.

За сухим названием этого документа стоит один из самых громких скандалов, когда-либо происходивших в истории Совета Европы. Ведь резолюция вводит в регламент ПАСЕ изменения, позволяющие досрочно отправить в отставку главу ассамблеи на основании недоверия и обвинений в серьезных нарушениях кодекса поведения. До сих пор такая норма в регламенте ассамблеи прописана не была.

Заговорить о процедуре импичмента депутатов ПАСЕ заставили действия 28-го председателя ассамблеи, 65-летнего испанца Педро Аграмунта, входящего в состав фракции "Европейской народной партии" (ЕНП).

Роковой визит в Сирию

Трудно сказать наверняка, полностью ли осознавал последствия своего решения председатель ПАСЕ, когда давал согласие на поездку в Сирию в составе делегации Госдумы, которая состоялась 20 марта, за две недели до химической атаки на город Идлиб. Страны Запада возложили ответственность за нее на войска Башара Асада. Однако по возвращении из Дамаска он пожалел о ней не раз. Hовость о том, что президент ПАСЕ слетал в Сирию в составе делегации российских депутатов на самолете Минобороны РФ, не предупредив об этом Бюро ассамблеи, не имея на этот визит мандата, вызвала в Страсбурге эффект разорвавшейся бомбы.

По этому поводу на апрельской сессии были проведены публичные слушания, на которых депутаты ПАСЕ выразили недоверие своему главе, запретили ему председательствовать на заседаниях и осуществлять международные визиты от имени ассамблеи. Параллельно комитет ПАСЕ по регламенту начал работу над изменениями к процедуре ассамблеи по досрочной отставке президента.

Между тем Педро Аграмунт несколько раз обещал возмущенным депутатам к летней сессии передать в Бюро ПАСЕ заявление о своей отставке. Однако отставка так и не состоялась. Вместо этого Аграмунт нанял для защиты своих интересов парижскую адвокатскую фирму, заявившую, что проект резолюции, "цель которого устранить Педро Аграмунта с поста президента ПАСЕ" незаконен, поскольку нарушает главные принципы верховенства права. Один их которых — закон обратной силы не имеет.

Отставка еще возможна

Согласно этому принципу (так называемый "принцип неретроактивности"), человека нельзя наказывать за действия, совершенные до того, как был принят соответствующий правовой механизм ответственности за них. Что и стало камнем преткновения при обсуждении текста резолюции в сессионном зале.

"Мы должны заботиться о верховенстве права и подумать о последствиях, если нарушим этот принцип", — сказал во время дебатов председатель фракции ЕНП Аксель Фишер. Он даже инициировал поправку, запрещающую применение процедуры досрочного освобождения по отношению к действующему президенту. Однако после дебатов Фишер сам снял эту поправку с голосования.

"Кредит доверия ПАСЕ никогда еще не находился под такой угрозой, имидж ассамблеи никогда еще не был настолько испорченным", — заявила автор резолюции, депутат от Швейцарии Лилиан Маури Паскер. Она назвала визит Аграмунта в Сирию на российском военном самолете "беспрецедентным фактом" и заявила, что тем самым он нарушил принципы "порядочности и подотчетности высшего руководителя ПАСЕ".

По поводу "принципа неретроактивности", докладчик отметила, что согласно заключению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) эта норма применяется лишь в тех случаях, когда речь идет об уголовном наказании.

Старейшая представительница ПАСЕ Жозет Дюрье от Франции считает, что для того, чтобы "бороться с коррупцией и быть услышанной, ассамблея должна быть безупречной". Она отметила, что в ситуации, в которой оказалась ПАСЕ, виноват сам ее президент. "Этот беспорядок должен прекратиться, я призываю Педро Аграмунта уйти в отставку", — сказала она.

Процедура и политические реалии ПАСЕ

Согласно принятой резолюции, ПАСЕ получила право отправить председателя в отставку из-за "утраты доверия ассамблеи". Инициировать эту процедуру могут депутаты, составляющие одну десятую ассамблеи, которые относятся к не менее, чем трем политическим группам и из десяти национальных делегаций. Решение об отставке должны поддержать путем открытого голосования две трети присутствующих в зале депутатов. Процедура вступает в силу с момента принятия резолюции.

Полномочия Педро Аграмунта на посту председателя ПАСЕ истекают в январе 2018 года. Как сказал член делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко, украинские депутаты намерены "уже сейчас начать сбор необходимых подписей за предложение об отставке Аграмунта. Возможно, что в среду или в четверг этот вопрос будет вынесен на голосование депутатов ПАСЕ".

Литовский депутат Эгидиус Варейкис не уверен, что это может произойти так быстро. "Трудно предсказать, какие шаги предпримет Педро Аграмунт, который уже несколько месяцев кормит всех обещаниями об отставке… Cреди депутатов чувствуется политическая воля дать оценку действиям Аграмунта через отставку, но как быстро сработают новые правила, сказать сложно", — сказал он.