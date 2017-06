Главред The New Times объявила о закрытии журнала

По словам Евгении Альбац, решение связано с финансовыми проблемами. Сайт издания продолжит работу.

В связи с финансовыми трудностями закрывается российский оппозиционный журнал The New Times. "Деньги кончились. Завтра все расскажем в номере", - сообщила в воскресенье, 4 июня, "Интерфаксу, главный редактор издания Евгения Альбац.

На своих страницах в соцсетях Альбац разместила обложку последнего номера журнала, на которой изображены закрытые глаза со слезой и надпись: "Спасибо, что были с нами". В комментариях под постом в Facebook Евгения Альбац пояснила, что сайт издания продолжит работать.

В декабре 2016 года главный редактор The New Times сообщила о прекращении розничной продажи журнала. Из-за роста стоимости услуг посредников после ликвидации киосков в людных местах продажа журнала в розницу приносит убытки, пояснила она. По словам Альбац, для оптимального существования издания The New Times необходимо 20 000 подписчиков, а если их число будет ниже 10 000, изданию не выжить.

В феврале 2017 года журналу исполнилось десять лет. Главный редактор назвала его одним из "последних независимых изданий России, которое не принадлежит ни власти, ни приближенным к власти корпорациям в погонах и без".