Глава ВЭФ ратует за перезапуск отношений ЕС и РФ

 (35)
Deutsche Welle
суббота, 31 декабря 2016 г. 16:15
Глава экономического форума в Давосе уверен, что европейцам следует добиваться долгосрочного взаимопонимания с россиянами. Это проблема жителей Европы, а не Америки, убежден Филипп Рёслер.
Davosas
© AP/Scanpix

Евросоюзу необходим перезапуск отношений с Россией. Такое мнение директор Всемирного экономического форума (ВЭФ), бывший вице-канцлер Германии Филипп Рёслер выразил в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в субботу, 31 декабря, в преддверии январского форума в Давосе.

"Во-первых, следует понять, что долгосрочное взаимопонимание на европейском континенте, в том числе и с Россией, необходимо. Во-вторых, это, в первую очередь, - проблема европейцев, а не американцев, в соответствии с чем и следует выстраивать свою политику", - подчеркнул бывший председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр экономики ФРГ. "Перезапуск этой столь запутанной ныне ситуации был бы важен для Европы. Это могло бы придать новый импульс и в случае с Сирией", - добавил Рёслер.

При этом директор ВЭБ выразил убеждение, что текущее положение дел в отношениях с Москвой стало следствием того, что распад СССР и его возможные последствия не были в достаточной степени осмыслены Европой.

Рёслер не верит в эффективность санкций как инструмента давления на Кремль. "В качестве политического средства санкции скорее неприемлемы", - резюмировал он, обратив внимание на то, что подобные меры, возможно, дадут результаты лишь спустя многие годы.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 17-20 января 2017 года.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки: это не теракт (5)

Helsinkis
ЧП произошло у станции метро на окраине столицы. Как сообщил очевидец происшествия телекомпании Yle, машина поехала по тротуару около 300 метров перед тем, как врезаться в людей и задеть другие автомобили. На место прибыло несколько машин скорой помощи.

Глава ВЭФ ратует за перезапуск отношений ЕС и РФ (35)

Davosas
Глава экономического форума в Давосе уверен, что европейцам следует добиваться долгосрочного взаимопонимания с россиянами. Это проблема жителей Европы, а не Америки, убежден Филипп Рёслер.

Российские хакеры проникли в энергосистему США (33)

Российские хакеры проникли в энергосистему США
В энергосистеме американского штата Вермонт был обнаружен код, который предположительно используют российские хакеры, пишет The Washington Post.

Прогноз от Financial Times на 2017 год — по Brexit, Трампу, Сирии и нефти (21)

Прогноз от Financial Times на 2017 год — по Brexit, Трампу, Сирии и нефти
Редакция издания Financial Times дает свой прогноз на 2017 год на самые насущные вопросы современного мира — Brexit, ситуация в Сирии, ИГИЛ и цены на нефть.

СМИ сообщили об ударах российских самолетов по маршрутам поставки нефти в Сирии (26)

СМИ сообщили об ударах российских самолетов по маршрутам поставки нефти в Сирии
СМИ сообщили о продолжающихся ударах воздушно-космических сил России в Сирии: по данным арабского издания Al-Masdar, российские самолеты бомбят маршруты поставки нефти террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ). Накануне сообщалось, что российская авиация поддержала турецкую операцию в районе города Эль-Баб.
Facebook друзья
Rambler's Top100